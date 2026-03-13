Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) arrastra multitudes. No le bastan ocho novelas publicadas y más de cuatro millones y medio de libros vendidos. A tres semanas de su llegada a las librerías, si mantiene el actual ritmo de ventas, "Mentira" (Ediciones B) superará las de sus anteriores libros.

Este jueves, en Oviedo, el escritor culminó un "día intenso", con mucho compromiso con los medios de comunicación, con un encuentro con 150 personas en el AC Hotel Oviedo Forum. Las invitaciones se agotaron el mismo día que se anunció, en media hora. Al escritor superventas no le pesan las jornadas promocionales: "Amo estar con la gente, me divierto mucho con la promoción".

"Mentira" transcurre en Asturias y sus personajes son asturianos.

Todos son asturianos, es la primera novela que escribo en la que todos los personajes son de un mismo lugar.

¿Qué fue primero? ¿La historia o el escenario?

Lo primero fue el personaje. Vengo del universo "Reina Roja" y lo que todo el mundo quería –lo quería mi editorial, los libreros, el público, Amazon Prime…– era que siguiera escribiendo libros de Antonia y Jon. Pero hace un par de años, que parecen un par de días, falleció repentinamente, de un día para otro, de un cáncer fulminante, mi mejor amiga, la madrina de mis hijos. Quise crear un personaje, un personaje enorme, para darle algo de vida. Eva Ramos (el nombre de la protagonista de "Mentira") es el nombre de mi amiga. Empecé a construirle una trama que tenía que ser única y único tenía que ser el lugar de esa trama, y ahí llegamos a Somiedo.

¿No le resultó doloroso recrear el personaje a partir de la pérdida de su amiga?

Ni la felicidad tiene que ser siempre alegre ni la tristeza tiene porque estar exenta de dicha. Con la novela iba a poner su nombre delante de muchas personas, que lo mantendrían con vida pronunciándolo.

Los lectores están advertidos, desde el inicio de la novela: todo lo que cuenta puede ser mentira.

Mi protagonista tiene un problema, mentir es su profesión, y va a estar encerrada en un sitio donde tendrá que descubrir una verdad.

Difícil sostener la atención del lector sin dejarle ni una verdad en la que sostenerse.

Vamos por la cuarta edición, la primera fue de 150.000 ejemplares. "Mentira" está batiendo todos los récords de mis libros anteriores. Me gusta como los críticos han recibido una propuesta tan kamikaze como la de esta novela, que empieza diciendo, en la primera línea, que el narrador no es confiable. Hay que sostener la mentira durante 700 páginas. No iba a meter a un personaje con el nombre de mi amiga en el universo de "Reina Roja" y no quería meterla en un libro al uso. Sabiendo que me estaba tirando un triple, y a riesgo de no lograrlo, lo hice.

¿A estas alturas aún tiene dudas de su capacidad como escritor?

No es tanto la duda sobre lo hecho sino sobre cómo se va a recibir. Por ahora, los lectores están coincidiendo: de 1.500 reseñas en Amazon, el 80 por ciento son de cinco estrellas. Aunque yo recomiendo comprar en librería tradicional...

Si alguien no puede pagar su libro, usted le regala el ibook. ¿Estrategia promocional?

Llevo haciéndolo desde mi primera novela. Creo que debo hacerlo, de corazón. Lo hacía cuando no me conocía nadie y sigo haciendo lo mismo. Durante la pandemia regalé un millón de libros. En un mes, medio millón de copias de "El paciente". Son un montón de años de disfrute. Mi trabajo es promocionar la lectura, la de mis libros y la de los de cualquier autor.

¿Qué está leyendo ahora?

Ahora un libro de Juan Carlos Galindo, que se titula "Muerte privada" había leído el anterior "Hontoria". Es una preciosidad, una novela negra que transcurre en Segovia.

¿Qué le gusta tanto de la novela negra?

En un mundo tan desordenado, sin certezas, en ella encuentras paz, orden, el bien siempre vence al mal, aunque en mis libros los protagonistas siempre se dejan pelos en la gatera... Son libros esperanzadores.

¿A usted no le abruma tanto éxito?

No es abrumador, es sorprendente. Miro a mi alrededor y pienso: "A ver cuando se dan cuenta de que soy idiota".

¿Me está diciendo que tiene el síndrome del impostor?

Constantemente, y además lo digo. Si no fuera escritor, como soy tan lector, me volvería a dedicar al periodismo cultural. Lo que amo es contagiar la pasión por los libros. Pero el éxito... El éxito es personal; el de los libros es exógeno, sucede fuera de ti. Lo importante es poder hablar con tus hijos y no ser idiota.

Nos hemos desviado del asunto con el que empezó la entrevista. ¿Por qué eligió Somiedo como localización de "Mentira"? Hay muchos lugares iguales, aislados, entre montañas...

Iguales no. Eva era gallega, mi Eva, pero en Galicia no hay montañas como las vuestras, pueblos aislados 15 días por la nieve durante el invierno. Di un paso hacia el este y llegué a Somiedo.

Noticias relacionadas

Yo vengo todos los años al Celsius y mi mujer adora esta tierra. Asturianos y gallegos comparten cierta dureza, la resiliencia, el sentido de la lealtad, la desconfianza por el desconocido...