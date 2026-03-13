Luis Feás: "Es necesario mantener la obra en el mercado tras la muerte de los artistas"

Saturnino Noval, director de los museos Casa Natal de Jovellanos y Nicanor Piñole, y Covadonga Valdés Moré, artista y nieta de Mariano Moré, se sentaron ayer con el comisario y crítico de arte Luis Feás a conversar sobre el legado artístico. Lo hicieron en el RIDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo, en una mesa redonda que abrió el ciclo de conferencias coordinado por Feás y dedicado la gestión de las herencias y el patrimonio de los artistas tras su muerte.

Sentados entre el público siguieron el coloquio algunos miembros de la familia Soria, parientes de Adolfo Meana, de Kely Méndez Riestra, Joaquín Junquera y artistas.

Covadonga Valdés Moré dio cuenta del "Proyecto Moré", que hasta ahora se ha concretado en varias exposiciones, en el Museo del Pueblo y la Universidad de Oviedo, entre otras instituciones, y diversas actividades en torno al legado recibido. Con Saturnino Noval quedó en evidencia que además de gestionar las obras es necesario preservar los archivos –documentos, maquetas, bocetos, planchas de grabado...–.

Luis Feás, por su parte, reparó en "la necesidad de que la obra esté en el mercado –no basta con las instituciones–", para preservarla mejor.

Noticias relacionadas

El acto de ayer estaba planteado, según su coordinador, como "una mesa testimonial". "Hay gente que ha hecho museos, como el Evaristo Valle o el Piñolé, o fundaciones, exposiciones y catálogos razonados, páginas web...", repasó. El reto, añadió, es mantener esa determinación y el patrimonio unido durante varias generaciones.