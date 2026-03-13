Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Luis Feás: "Es necesario mantener la obra en el mercado tras la muerte de los artistas"

Saturnino Noval y Covadonga Valdés Moré comparten su experiencia gestionando el patrimonio heredado

Saturnino Noval con Luis Feás, ayer en el RIDEA. | IRMA COLLÍN

Saturnino Noval con Luis Feás, ayer en el RIDEA. | IRMA COLLÍN

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

Saturnino Noval, director de los museos Casa Natal de Jovellanos y Nicanor Piñole, y Covadonga Valdés Moré, artista y nieta de Mariano Moré, se sentaron ayer con el comisario y crítico de arte Luis Feás a conversar sobre el legado artístico. Lo hicieron en el RIDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo, en una mesa redonda que abrió el ciclo de conferencias coordinado por Feás y dedicado la gestión de las herencias y el patrimonio de los artistas tras su muerte.

Sentados entre el público siguieron el coloquio algunos miembros de la familia Soria, parientes de Adolfo Meana, de Kely Méndez Riestra, Joaquín Junquera y artistas.

Covadonga Valdés Moré dio cuenta del "Proyecto Moré", que hasta ahora se ha concretado en varias exposiciones, en el Museo del Pueblo y la Universidad de Oviedo, entre otras instituciones, y diversas actividades en torno al legado recibido. Con Saturnino Noval quedó en evidencia que además de gestionar las obras es necesario preservar los archivos –documentos, maquetas, bocetos, planchas de grabado...–.

Luis Feás, por su parte, reparó en "la necesidad de que la obra esté en el mercado –no basta con las instituciones–", para preservarla mejor.

Noticias relacionadas

El acto de ayer estaba planteado, según su coordinador, como "una mesa testimonial". "Hay gente que ha hecho museos, como el Evaristo Valle o el Piñolé, o fundaciones, exposiciones y catálogos razonados, páginas web...", repasó. El reto, añadió, es mantener esa determinación y el patrimonio unido durante varias generaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  3. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
  6. Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia
  7. Maxi, alma de La Mallorquina de Oviedo, se jubila tras cuatro décadas en la barra: 'Echaré de menos la charlas con los clientes
  8. Oviedo vibrará con Mónica Naranjo: la artista ofrecerá un concierto único en San Mateo

Paul Hofmann, director de Restauración del Bode-Museum de Berlín, en Oviedo : "Para una colección de arte es esencial conocer el origen de sus obras"

Luis Feás: "Es necesario mantener la obra en el mercado tras la muerte de los artistas"

"El gitano por amor", una ópera "única" que ha esperado dos siglos, ya se ensaya en Oviedo para el primer estreno comercial de su historia

Los dos "erasmus" asturianos atropellados en Sicilia por una conductora ebria se recuperan de sus heridas: "Ha sido milagroso, el coche quedó destrozado"

Los dos "erasmus" asturianos atropellados en Sicilia por una conductora ebria se recuperan de sus heridas: "Ha sido milagroso, el coche quedó destrozado"

Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

El Alcalde de Oviedo, eufórico a la espera del fallo de la Capitalidad: "Nunca se ha hecho nada igual"

"Miradas de mujer" reúne en Oviedo a artistas de varias generaciones: Guillermina, que acaba de cumplir 100 años, expone junto a estudiantes de la Escuela de Arte

Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip

Tracking Pixel Contents