Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: «Las cenizas de mi padre están en la iglesia de los Dominicos»

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, dejó este viernes a un lado el fútbol para pronunciar el pregón de la Semana Santa 2026 en la iglesia conventual de Santo Domingo, en un acto conducido por el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Carlos Ángel González, y al que asistió el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Ante autoridades, cofrades y fieles, el dirigente azul ofreció un discurso profundamente personal, marcado por la fe, los recuerdos familiares y la gratitud por su vida en Asturias.

Peláez abrió su intervención agradeciendo la presencia del arzobispo y aprovechó también para felicitar a la ciudad por la noticia conocida este mismo viernes: Oviedo ha pasado a la final en la carrera por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. En tono distendido, se dirigió al concejal de Turismo, Alfredo Quintana, con un guiño futbolístico: «Celebro mucho la noticia de que vamos al ‘play off’ en la candidatura de la Capital Cultural Europea», dijo, recordando que la ciudad competirá con Cáceres, Granada y Las Palmas por el reconocimiento.

Peláez comenzó destacando el respeto que le imponía la lista de personas que le han precedido en la tarea de pregonar la Semana Santa ovetense, entre ellos el cardenal Ángel Fernández Artime. El pregonero quiso subrayar el sentido profundo de la Pascua como tiempo de pausa y reflexión. «La Semana Santa es un momento especial del año», afirmó, «un tiempo para detenernos y mirar nuestra vida con más profundidad». En una sociedad «acostumbrada a lo inmediato», añadió, contemplar estos días la vida y el sacrificio de Cristo supone «una bocanada de oxígeno para el alma» y una oportunidad para recordar «que aquí estamos de paso para ganar la vida eterna».

Uno de los momentos más emotivos del pregón llegó cuando Martín Peláez recordó a su padre y la profunda devoción que tenía por la Virgen del Rosario. El presidente del Oviedo explicó que, tras el fallecimiento de su progenitor, decidió, con el beneplácito de su madre y toda su familia, traer parte de sus cenizas a Asturias. Con la ayuda de amigos de la ciudad encontraron lugar para ellas en la iglesia de Santo Domingo. «Cuando llegué aquí descubrí algo que no sabía y que aún hoy me emociona: la capilla en la que descansaría era la de la Virgen del Rosario», relató. «Hay situaciones en la vida que uno siente que no son casualidad», añadió.

El dirigente del Real Oviedo evocó también su juventud en movimientos católicos y las misiones de Semana Santa en comunidades humildes de México. Recordó especialmente la visita a una familia muy pobre que, pese a tener únicamente dos huevos para alimentar a sus hijos, quiso compartirlos con los jóvenes misioneros. Aquella experiencia, explicó, le dejó una enseñanza que todavía conserva: que «el verdadero amor no se demuestra en las palabras, sino en el servicio».

Orgullo azul

A partir de ahí, el pregón derivó hacia una reflexión sobre el sentido de la vida y la responsabilidad personal. Para el presidente azul, los cargos y posiciones que uno ocupa deben entenderse también como una oportunidad para ayudar a otras personas y dejar una huella positiva en la sociedad. En ese contexto invitó a relativizar las preocupaciones materiales. «Ni el dinero, ni los títulos, ni los bienes nos los vamos a llevar», afirmó, insistiendo en que lo verdaderamente importante es «la huella que dejamos en las personas y los corazones que somos capaces de tocar».

El fútbol también apareció en el tramo final de su intervención. Peláez expresó su gratitud por las oportunidades que ha tenido en la vida y por poder dedicarse a una de sus grandes pasiones. «Dios ha sido muy generoso conmigo», aseguró, recordando que su camino le llevó hasta Oviedo y hasta «un equipo tan grande e histórico como el Real Oviedo». El pregón concluyó con una invitación a vivir la Semana Santa desde los pequeños gestos cotidianos. «Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero siempre podemos ayudar a alguien», reflexionó Peláez.

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Antes de su intervención, el dominico fray Ricardo Aguadé fue el encargado de glosar la figura del pregonero. El religioso destacó su trayectoria profesional y espiritual y subrayó su vínculo con la ciudad. Según señaló, Peláez llegó al pregón con «una fe honesta y una devoción sincera», además de un lazo especial con el templo dominico, donde reposan las cenizas de su padre.