Oportunidades inmobiliarias en Oviedo: ¿Vida urbana o refugio en la montaña?

En el actual mercado inmobiliario asturiano, la elección de un hogar ya no se basa solo en el número de habitaciones, sino en el modelo de vida que se desea abrazar. Dos propiedades comercializadas recientemente por CIDAS Inmobiliaria han puesto sobre la mesa el eterno debate: la eficiencia y comodidad de un piso moderno en la ciudad frente a la majestuosidad y libertad de una gran casa independiente en el entorno rural.

La Tenderina: El pulso de la ciudad a pie de calle

Venta de piso en Ventanielles (Oviedo) / CIDAS Inmobiliaria

Para quienes buscan que su reloj no dependa del coche, surge una oportunidad en la calle Río Ibias. Se trata de un piso de 98 m² construidos que personifica la "comodidad urbana". Ubicado junto al renovado Palacio de los Deportes de Oviedo, este inmueble de 1998 destaca por una distribución inteligente que aprovecha cada rayo de sol gracias a su orientación sureste.

Con tres habitaciones (una de ellas tipo suite), ventanas de Climalit renovadas y una cocina de 12 m² con tendedero-despensa, es el perfil ideal para la vida familiar moderna. Sin embargo, su verdadero "gancho" es la ubicación:

A 10 minutos caminando del CC Los Prados.

caminando del CC Los Prados. A 15 minutos a pie del HUCA.

a pie del HUCA. Acceso directo a la autopista en solo 3 minutos.

Con placas solares para las zonas comunes y un trastero de 9 m², este piso se posiciona como una opción de alta eficiencia para quienes quieren tener Oviedo a sus pies.

Ribera de Arriba: Un mirador privado a la Sierra del Aramo

Venta de casa con terraza en Ribera de Arriba / CIDAS Inmobiliaria

Apenas 11 minutos por autovía separan el bullicio de la capital de un escenario radicalmente distinto. En el municipio de Ribera de Arriba, emerge una imponente casa unifamiliar de 458 m² construidos sobre una parcela de más de 4.200 m².

Aquí, el lujo no es solo el espacio, sino el potencial. La planta semisótano, de 182 m², está preparada para actividades profesionales (con cámaras frigoríficas y gran patio de aparcamiento), mientras que la planta principal es un canto al confort: un salón de 42 m² con chimenea que se abre a una terraza orientada al sur y a un corredor de madera típico asturiano.

Lo que hace única a esta propiedad son sus detalles:

Versatilidad: Un despacho de 50 m² que podría transformarse en un apartamento independiente. Vistas de infarto: Una terraza solárium con vistas directas a la Sierra del Aramo. Seguridad y espacio: Perímetro cerrado con alarma y capacidad para aparcar vehículos de gran tamaño o maquinaria.

¿Cuál es su elección?

Mientras el piso en la Tenderina ofrece una vida "sin estrés" gracias a la cercanía de servicios y la eficiencia energética, la casa en Ribera de Arriba invita a emprender un proyecto de vida o profesional rodeado de naturaleza y materiales nobles.

Dos inmuebles, dos filosofías, pero un mismo objetivo: encontrar el lugar perfecto en el corazón de Asturias. ¿Prefiere la calidez de una chimenea frente al Aramo o la comodidad de ir caminando al centro de Oviedo?