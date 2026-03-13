Oviedo despide a Eloína Fernández, la esposa del exalcalde de Oviedo Antonio Masip, "una mujer culta y comprometida"

Antonio Masip, exalcalde de Oviedo y exeurodiputado, no pudo contener las lágrimas al llegar al tanatorio Ciudad de Oviedo y encontrarse con todos los amigos y familiares que acudieron al velatorio para despedir a Eloína Fernández, la que fue su mujer durante 53 años, con la que compartió su vida hasta la madrugada del viernes, cuando la doctora falleció en su domicilio de la calle Marqués de Santa Cruz mientras dormía. Eloína Fernández, que desarrolló la mayor parte de su carrera como radióloga en el viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tenía 82 años y dos hijos fruto del matrimonio con Masip: Marco y Aida. «Fue la única mujer que hubo en mi vida. Nos casamos en 1973 después de sólo dos meses de noviazgo y estuvimos juntos hasta el final», explicaba un Antonio Masip visiblemente emocionado a las puertas del tanatorio.

Masip siempre recordará a su esposa como «una mujer muy cariñosa que adoraba a sus hijos y a sus nietos». El exalcalde de Oviedo también destaca de ella «su gran compromiso» político y social. «Era más de izquierdas que yo. Había sido del Partido Comunista cuando estuvo estudiando en Salamanca, pero después, cuando yo entré en el PSOE ella también se hizo militante. Entre otras cosas, fue una de las fundadoras de la Asociación Feminista de Asturias», recuerda Masip.

Mujer activa y con grandes inquietudes culturales, participó de forma muy implicada en la vida social ovetense. Fue socia tanto del Centro Asturiano como del Club de Tenis y sentía una gran pasión por la ópera. También formó parte del Club Cultural de Oviedo, ubicado en la calle Palacio Valdés, donde conoció a Antonio Masip. «También le gustaba ir a la montaña con el grupo que tenían en el hospital y la naturaleza en general», señala el exalcalde de Oviedo.

Adelantada a su tiempo

Una de las que estuvo este viernes en el tanatorio para despedir a Eloína Fernández fue la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín. «Era una mujer extraordinaria, muy buena doctora y muy buena compañera. He tenido algún recorrido político con ella y para mí ha sido referente en muchas cosas», dice Monteserín. «La conocí en el año 1978 cuando ella convocó la Unidad Regionalista –un intento de crear una candidatura regionalista asturiana de izquierdas en la transición– y desde entonces tuve mucha relación con ella y con Antonio Masip», añade. «Siempre fue una mujer muy fuerte, adelantada a su tiempo. Era una mujer muy culta, precursora de esa figura de mujer que trabaja, que tira por una familia y que tiene inquietudes políticas, culturales y sociales», destaca Mariví Monteserín.

También acudió al velatorio Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias. «Era una mujer con una personalidad arrolladora, muy comprometida y adelantada a su tiempo», recuerda Losa. «Fue progresista, feminista y muy luchadora, con mucho carácter y criterio propio». La delegada del Gobierno también destaca su lado más personal: «Era muy buena persona y muy cariñosa con sus hijos», dice Losa. «Tenía mucho carácter y una personalidad muy marcada. Era una mujer con criterio propio», insiste.

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José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP en la Junta General del Principado, fue otro de los que estuvo en el tanatorio Ciudad de Oviedo. «Eloína era una persona muy querida en Oviedo, tanto ella como Antonio Masip. Además era una pareja indisociable, siempre estaban juntos y muy identificados con esta ciudad», señala. «Era una persona muy cercana, entrañable. Yo coincidí con Masip como alcalde en la oposición y ahí los conocí. Conmigo siempre fueron amables y con una educación exquisita», subraya. El acto de despedida de Eloína Fernández se celebrará este sábado, a las seis de la tarde, en el tanatorio Ciudad de Oviedo.