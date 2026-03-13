Oviedo, a un paso de ser Capital Europea de la Cultura en 2031: "Nunca viví un momento como el de hoy, pero mereció la pena"

Oviedo es finalista para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El júbilo y la euforia saltó a la una y media de la tarde en el auditorio del Museo Arqueológico. El Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, se reunieron con el resto de miembros de la candidatura y concejales de todos los grupos municipales -excepto de Vox y la edil no adscrita- para ver el veredicto del jurado. Lo hicieron con una manzana en la mano al igual que defendieron el proyecto y la decisión se hizo esperar. La rueda de prensa celebrada en la madrileña sede del ministerio de Cultura empezó siete minutos más tarde de la hora acordada y fue la presidenta del Comité de Expertos, Tanja Mlaker, la encargada de hacer el anuncio. La escena parecía la típica de una nominación a los Oscar. De un lado, de la pantalla los nervios iban creciendo por segundos. Del otro, la neerlandesa iba abriendo cada uno de los sobres que contenía la decisión final. Si por orden alfabético fueron las entrevistas, la resolución también fue a través del mismo método. Cáceres fue la primera en ser elegida. La siguiente, Granada y en tercer lugar, Las Palmas de Gran Canaria. La tensión era frenética en el corazón del casco histórico. En términos taurinos, era salir por la puerta grande o ir a la enfermería y llegó el deseado momento con el tarjetón que anunciaba Oviedo.

Los gritos y las lágrimas inundaron el museo Arqueológico. El Alcalde dio la mano a su primer teniente de alcalde, Mario Arias, y después llegó el abrazo con la consejera. También una alegría inmensa entre el resto de miembros de la candidatura. Tras celebrar, llegó el turno de las intervenciones. El primero en hablar, Canteli. Confesó que cuando se levantó le preguntaron cómo estaba y dijo que tranquilo. "Era mentira". La intranquilidad fue aumentando según llegaba la una de la tarde. "Nunca viví un momento como el de hoy, pero mereció la pena. Es un momento importantísimo para Oviedo y quiero agradecer el trabajo hecho. Una labor muy bien pilotada y dirigida por Rodolfo Sánchez Farpón". Ninguna de las candidaturas sabía que el orden de resolución sería según marca el alfabeto. No se lo habían ni desvelado al coordinador de la candidatura, Pepe Mompeán, y a la directora artística, Natalia Álvarez Simó, que estuvieron presentes en la rueda de prensa celebrada en Madrid. "Según este sistema, nos tocaba ser los últimos y ahora lo que nos toca es luchar a muerte por estar en la final".

Uno de los mayores logros que ha conseguido Oviedo fue el apoyo que ha logrado del Principado, la Universidad, otros municipios y emresas de todo tipo. "Contamos con un respaldo institucional importante; gracias consejera por tu apoyo. Conseguimos estar unidos y se ha demostrado que la unión hace la fuerza. No es casualidad que seamos finalistas. Oviedo no va a fallar. Estamos unidos y vamos a luchar por el siguiente paso. Benditas manzanas". Fueron el amuleto de la suerte.

Ilusionada, emocionada y con los nervios a flor de piel estaba la consejera. Destacó que este año largo de trabajo "mereció mucho la pena y el verdadero reto es poner la cultura en el centro, un lugar donde siempre debe de estar". "El Principado apoya y cree firmemente en este proyecto; seguiremos formando parte de la candidatura". También tuvo unas palabras de agradecimiento a todos los concejos que apoyaron la candidatura de Oviedo así como todas las instituciones culturales. "Una de las cosas que decíamos en la defensa es que esta es la hoja de ruta de una comunidad autónoma y al final impacta que todo un territorio vaya unido".

También intervino el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez. Para él uno de los momentos decisivos para pasar el corte se produjo el mismo día de la defensa. El equipo tenía preparado que el bioquímico, catedrático de la Universidad de Oviedo y marqués de Castillo de Lerés, Carlos López Otín, cerrase el turno de intervenciones. Sin embargo, el jurado tenía otros planes. Quería que el Alcalde fuese el último en hablar y conquistó al jurado. "Fue un hecho distintivo con el resto de delegaciones porque los otros regidores hicieron una discurso muy institucional, muy político. Sin embargo, el tribunal quería sinceridad y cercanía. Ahí se estableció un momento muy positivo con la presidenta del tribunal porque lo dejó hablar cuatro minutos y eran dos". Asimismo, destacó que este año largo de trabajo ha sido la fase "más difícil porque fuimos improvisando ybuscando soluciones". "Montamos todo a la trágala, pero ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Nombraremos a más comisarios e involucraremos al sector cultural para que nuestra oferta sea verdaderamente singular". La seña de identidad seguirá siendo la "amabilidá".

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Tras las intervenciones volvieron los aplausos. Y el brindis. Como no podía ser, fue con sidra.