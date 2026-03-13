Oviedo reúne a coleccionistas de toda España en el XXXV Certamen de Minerales y Fósiles

El coleccionismo de minerales vuelve a Oviedo. Desde este viernes y hasta el domingo, la Plaza de Trascorrales acoge el XXXV Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles, una cita, impulsada originalmente por la Escuela de Minas, que reúne en la ciudad a una veintena de expositores llegados de distintos puntos de España e incluso de otros países europeos. "Estamos muy contentos con la iniciativa y con la respuesta que está teniendo. Nuestra intención es seguir adelante mientras sea posible. Los feriantes también se muestran satisfechos y todo esfuerzo va encaminado a seguir mejorando un certamen que continúa tan vigente como cuando se celebraba en la Escuela de Minas", explicó Fernando García, organizador del evento.

Durante la tarde se celebró la emisión de un matasellos conmemorativo y un sello personalizado dedicados a la blenda acaramelada. Para la ocasión se instaló una oficina temporal de Correos, que estampó el matasellos en sobres y tarjetas editados por GRUCOMI, así como en los que llevaron al stand las personas interesadas. Además, a las 19.00 horas tuvo lugar la presentación del libro "Meteoritos, introducción y guía de reconocimiento", de José Vicente Casado, en la librería La Tercera Palabra, en la calle del Rosal.

"Nosotros no somos gente que quiere tener piedras; lo que queremos es tener conocimiento a través de las piedras. Con este libro llevamos ya casi 6.000 ejemplares vendidos en una autoedición que inicié hace unos años. Ha tenido una acogida muy buena, tanto entre coleccionistas de meteoritos como entre docentes y personas que se acercan por primera vez a este mundo. Incluso en Sudamérica está teniendo una respuesta tremenda", explicó el autor.

Desde primera hora de la mañana, el certamen ya recibía a sus primeros visitantes en la Plaza de Trascorrales, con coleccionistas y también grupos de chavales llegados desde colegios e institutos que recorrieron los distintos expositores instalados en el recinto. Los organizadores confían en que la afluencia aumente a lo largo del fin de semana, aprovechando además que la entrada es libre.

"Llevo viniendo a Oviedo unos 30 años, más o menos, desde que se celebra la feria. Si después de tanto tiempo sigo viniendo es porque la cosa funciona y es algo muy positivo. Asturias es una región muy rica en minerales. Cuando venimos preparamos la feria teniendo muy en cuenta los minerales de aquí, sobre todo la fluorita. Y además traemos minerales de todo el mundo para los coleccionistas asturianos, que también buscan piezas de otros lugares", apuntó Félix Gómez, uno de los expositores, desplazado desde Francia.

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El plan para el resto del fin de semana

Como antesala de las últimas jornadas, el certamen ofrecerá talleres de bateo de oro durante el sábado a lo largo de todo el día y el domingo por la mañana, una actividad abierta al público para la que no es necesario inscribirse previamente. La feria mantendrá horario de 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.00 horas el sábado, mientras que el domingo abrirá de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 19.30 horas, con una sesión vespertina más corta pensada ya para facilitar la recogida de los expositores tras el fin de semana.