El Principado encargará un plan director para convertir las dos facultades de Llamaquique en juzgados: analizará el estado de los edificios y el presupuesto para las obras

Analizar en qué estado se encuentran los dos edificios de la facultad de Educación y Formación al Profesorado y el de Ciencias; evaluar qué juzgado puede ir en cada inmueble y presupuestar las obras. Estos son los objetivos principales del plan director que el Principado encargará para los tres edificios ubicados en Llamaquique que servirán para unificar las sedes judiciales en los alrededores del Palacio de Justicia. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, durante la comisión del ramo celebrada este viernes en la Junta General del Principado. Tras una pregunta del PP, el consejero detalló que será la viceconsejería de justicia quien próximamente sacará a licitación este proyecto en el que también se detallará el cambio de uso de los inmuebles de "universitario a judicial" y la compatibilidad de ambos mientras se produce el traslado.

No fue el único anuncio que hizo. También detalló que las negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social para desbloquear la operación de la Residencia están muy avanzadas. "Creemos que este gran acuerdo se va a cristalizar más pronto que tarde y permitirá desbloquear el plan especial de reforma de los edificios".

Mientras tanto, el diputado del PP Manuel Cifuentes criticó la "inacción" del gobierno del Principado. "Este es un problema serio hace veinte años y ahora debería considerarse como unaurgenciaa inaplazable. Ante la urgencia nos estamos encontrando con la parálisis". También criticó que la nueva ley de eficiencia de la justicia agravará los problemas de espacio y considera que el paso adelante dado por el presidente, Adrián Barbón, de ponerse al frente de las negociaciones desautoriza a Peláez.