Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Principado encargará un plan director para convertir las dos facultades de Llamaquique en juzgados: analizará el estado de los edificios y el presupuesto para las obras

Peláez anuncia que "más pronto que tarde" cerrará un "gran acuerdo" con la Seguridad Social para desbloquear la operación del antiguo HUCA

La facultad de Educación.

La facultad de Educación. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Analizar en qué estado se encuentran los dos edificios de la facultad de Educación y Formación al Profesorado y el de Ciencias; evaluar qué juzgado puede ir en cada inmueble y presupuestar las obras. Estos son los objetivos principales del plan director que el Principado encargará para los tres edificios ubicados en Llamaquique que servirán para unificar las sedes judiciales en los alrededores del Palacio de Justicia. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, durante la comisión del ramo celebrada este viernes en la Junta General del Principado. Tras una pregunta del PP, el consejero detalló que será la viceconsejería de justicia quien próximamente sacará a licitación este proyecto en el que también se detallará el cambio de uso de los inmuebles de "universitario a judicial" y la compatibilidad de ambos mientras se produce el traslado.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

No fue el único anuncio que hizo. También detalló que las negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social para desbloquear la operación de la Residencia están muy avanzadas. "Creemos que este gran acuerdo se va a cristalizar más pronto que tarde y permitirá desbloquear el plan especial de reforma de los edificios".

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el diputado del PP Manuel Cifuentes criticó la "inacción" del gobierno del Principado. "Este es un problema serio hace veinte años y ahora debería considerarse como unaurgenciaa inaplazable. Ante la urgencia nos estamos encontrando con la parálisis". También criticó que la nueva ley de eficiencia de la justicia agravará los problemas de espacio y considera que el paso adelante dado por el presidente, Adrián Barbón, de ponerse al frente de las negociaciones desautoriza a Peláez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  3. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
  6. Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia
  7. Maxi, alma de La Mallorquina de Oviedo, se jubila tras cuatro décadas en la barra: 'Echaré de menos la charlas con los clientes
  8. Oviedo vibrará con Mónica Naranjo: la artista ofrecerá un concierto único en San Mateo

La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Psiquiatras y psicólogos avalan que los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron

Psiquiatras y psicólogos avalan que los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron

Paul Hofmann, director de Restauración del Bode-Museum de Berlín, en Oviedo : "Para una colección de arte es esencial conocer el origen de sus obras"

Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

El Principado encargará un plan director para convertir las dos facultades de Llamaquique en juzgados: analizará el estado de los edificios y el presupuesto para las obras

El Principado encargará un plan director para convertir las dos facultades de Llamaquique en juzgados: analizará el estado de los edificios y el presupuesto para las obras

Oportunidades inmobiliarias en Oviedo: ¿Vida urbana o refugio en la montaña?

Oportunidades inmobiliarias en Oviedo: ¿Vida urbana o refugio en la montaña?

Luis Feás: "Es necesario mantener la obra en el mercado tras la muerte de los artistas"

"El gitano por amor", una ópera "única" que ha esperado dos siglos, ya se ensaya en Oviedo para el primer estreno comercial de su historia

Tracking Pixel Contents