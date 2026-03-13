La Semana del Audiovisual Contemporáneo regresa a Oviedo con cine-conciertos, exposiciones y estrenos

Oviedo volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine y las artes con la duodécima edición de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO), que se celebrará del 20 al 29 de marzo con una programación gratuita que combina cine, música en directo, arte sonoro e instalaciones interactivas. El festival, impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, ofrecerá cine-conciertos, sesiones de cine, un audiodrama, exposiciones y actividades educativas, con nombres como Buster Keaton, Jean Epstein, Martin Scorsese o José Luis Cuerda como referentes.

Uno de los grandes atractivos del certamen volverán a ser los cine-conciertos, una de las señas de identidad de SACO. La edición estrenará dos propuestas: "La caída de la Casa Usher", para la que la banda francesa Crush of Souls ha compuesto una banda sonora original que acompañará en directo a la película de Jean Epstein basada en el relato de Edgar Allan Poe, y "Orígenes", un nuevo proyecto del alumnado del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner (CONSMUPA).

A estos se sumarán otros dos cine-conciertos: Zabala reinterpretará con música electrónica la atmósfera nocturna de "Taxi Driver" y Lorena Álvarez y Víctor Herrero acompañarán con sonidos del folk peninsular la comedia surrealista "Amanece, que no es poco". Las invitaciones para estos espectáculos podrán retirarse dos días antes de cada función en la taquilla del Teatro Campoamor y en la web del Ayuntamiento.

La programación cinematográfica arrancará con "Las películas olvidades de Nadia Werba", un ciclo dedicado a la directora francesa con cortometrajes rodados en España en los años sesenta y el documental "Nadia Werba: Semblanza para el futuro". SACO recuperará además el ciclo "Re-Cortos", que en esta ocasión rinde homenaje al recientemente fallecido José Luis Cienfuegos, histórico programador de festivales, con cinco cortometrajes recientes centrados en la España vaciada.

Propuestas paralelas

Entre las propuestas artísticas paralelas destaca "El sonido del arte", que regresa al Museo de Bellas Artes de Asturias con el diseñador de sonido portugués Mauricio D’Orey, colaborador habitual en proyectos premiados en festivales como Venecia, Sundance o Berlín. La instalación, que podrá visitarse del 20 de marzo al 24 de mayo, propone una experiencia sonora en torno a esculturas de artistas como Eduardo Chillida, Manuel Millares, Cristina Iglesias o los asturianos Antón y Fernando Alba.

Otra de las novedades será "SAT – Sala de Arcade Temporal", una instalación interactiva en el Cibercentro de La Lila en la que el artista francés Antonin Fourneau coordinará la creación de máquinas recreativas con materiales reciclados junto a alumnado de escuelas artísticas asturianas.

El programa incluye además el estreno del audiodrama "¿Tienen los cocodrilos saco para las lágrimas?", dirigido por el escritor Federico Volpini, que se representará el 22 de marzo a las 19.00 horas en el Teatro Filarmónica con casi una veintena de voces, música en directo y efectos sonoros. SACO mantendrá también su vertiente educativa con "LASEMA", dirigida a alumnado de entre 3 y 16 años, que reunirá a cerca de 8.000 estudiantes de centros de Oviedo con proyecciones programadas entre el 20 de marzo y el 8 de mayo.

El festival se repartirá en cinco sedes: los teatros Campoamor y Filarmónica, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Cibercentro de La Lila y la librería Matadero Uno, donde se presentará el libro "Historia del cine en España. El nacimiento de una industria cultural (1896-1931)", de Juan Carlos de la Madrid y Christian Franco Torre.

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Todas las actividades de SACO serán gratuitas. La entrada será libre hasta completar aforo para las sesiones de cine, el audiodrama, la instalación interactiva y la presentación literaria, mientras que los cine-conciertos requerirán retirar invitación previa.