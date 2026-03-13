Un vecino de Oviedo condenado a un año de prisión por agredir al inspector de Hacienda que investigó su empresa
Los hechos ocurrieron el 16 de junio de 2025 en la Pista Finlandesa
Un vecino de Oviedo ha sido condenado por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, a un año de prisión por agredir a un inspector de Hacienda con el que se cruzó mientras hacía ejercicio en la Pista Finlandesa y al que conocía por una inspección tributaria que había terminado en los juzgados. La sentencia considera los hechos constitutivos de un delito de atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones, y le impone además una multa y una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima.
Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa y se cruzó con el inspector, al que reconoció por una actividad inspectora realizada a él y a una empresa de la que es socio. Aquella investigación había derivado en diligencias preprocesales de la Fiscalía del Principado de Asturias y posteriormente en la interposición de una querella.
Según recoge la sentencia, tras reconocerlo, el acusado se dirigió al inspector llamándole “cabrón” y acto seguido lo embistió, golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo. El impacto provocó que la víctima cayera al suelo, golpeándose en el costado derecho y forzando el cuello para evitar golpearse la cabeza. Cuando logró levantarse y recriminó lo ocurrido, el agresor volvió a embestirle, aunque en esta ocasión no llegó a derribarlo.
A consecuencia de la agresión, el inspector sufrió lesiones que requirieron una única asistencia facultativa. Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a un año de prisión por un delito de atentado, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de prohibirle acercarse a menos de 50 metros de la víctima y de su domicilio, lugar de trabajo o lugares que frecuente, así como comunicarse con él durante dos años y medio. Asimismo, se le impone una multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros por el delito leve de lesiones.
