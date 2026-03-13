Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Un vecino de Oviedo condenado a un año de prisión por agredir al inspector de Hacienda que investigó su empresa

Los hechos ocurrieron el 16 de junio de 2025 en la Pista Finlandesa

El palacio de justicia de Oviedo.

El palacio de justicia de Oviedo. / MIKI LOPEZ

Pelayo Méndez

Oviedo

Un vecino de Oviedo ha sido condenado por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, a un año de prisión por agredir a un inspector de Hacienda con el que se cruzó mientras hacía ejercicio en la Pista Finlandesa y al que conocía por una inspección tributaria que había terminado en los juzgados. La sentencia considera los hechos constitutivos de un delito de atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones, y le impone además una multa y una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa y se cruzó con el inspector, al que reconoció por una actividad inspectora realizada a él y a una empresa de la que es socio. Aquella investigación había derivado en diligencias preprocesales de la Fiscalía del Principado de Asturias y posteriormente en la interposición de una querella.

Según recoge la sentencia, tras reconocerlo, el acusado se dirigió al inspector llamándole “cabrón” y acto seguido lo embistió, golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo. El impacto provocó que la víctima cayera al suelo, golpeándose en el costado derecho y forzando el cuello para evitar golpearse la cabeza. Cuando logró levantarse y recriminó lo ocurrido, el agresor volvió a embestirle, aunque en esta ocasión no llegó a derribarlo.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

A consecuencia de la agresión, el inspector sufrió lesiones que requirieron una única asistencia facultativa. Por estos hechos, el tribunal condena al acusado a un año de prisión por un delito de atentado, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de prohibirle acercarse a menos de 50 metros de la víctima y de su domicilio, lugar de trabajo o lugares que frecuente, así como comunicarse con él durante dos años y medio. Asimismo, se le impone una multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros por el delito leve de lesiones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
  2. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  3. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
  6. Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia
  7. Maxi, alma de La Mallorquina de Oviedo, se jubila tras cuatro décadas en la barra: 'Echaré de menos la charlas con los clientes
  8. Oviedo vibrará con Mónica Naranjo: la artista ofrecerá un concierto único en San Mateo

Un vecino de Oviedo condenado a un año de prisión por agredir al inspector de Hacienda que investigó su empresa

Un vecino de Oviedo condenado a un año de prisión por agredir al inspector de Hacienda que investigó su empresa

El Instituto Fernández-Vega llena su carpa de revisiones en Oviedo: "Llevamos doscientas personas en dos horas"

El Instituto Fernández-Vega llena su carpa de revisiones en Oviedo: "Llevamos doscientas personas en dos horas"

La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Psiquiatras y psicólogos avalan que los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron

Psiquiatras y psicólogos avalan que los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron

Paul Hofmann, director de Restauración del Bode-Museum de Berlín, en Oviedo : "Para una colección de arte es esencial conocer el origen de sus obras"

Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

Juan Gómez-Jurado, escritor superventas, presenta el thriller "Mentira" (con personajes asturianos) en Oviedo: "En un mundo tan desordenado y sin certezas, en la novela negra encuentras paz"

El Principado encargará un plan director para convertir las dos facultades de Llamaquique en juzgados: analizará el estado de los edificios y el presupuesto para las obras

El Principado encargará un plan director para convertir las dos facultades de Llamaquique en juzgados: analizará el estado de los edificios y el presupuesto para las obras

Oportunidades inmobiliarias en Oviedo: ¿Vida urbana o refugio en la montaña?

Oportunidades inmobiliarias en Oviedo: ¿Vida urbana o refugio en la montaña?
Tracking Pixel Contents