La asociación Día de Galicia nombra socios de honor al presidente del Centro Asturiano y al deán de la Catedral

Dice Benito Gallego Casado, el deán de la Catedral, que un “colega” suyo que era arcediano cuando él llegó a Oviedo, Leocadio Alonso, le llamaba “el hombre de las dos mentiras” porque ni es gallego ni está casado. Pues aun así, a pesar de haber nacido en un pueblo de León, el religioso recibió ayer el carné de socio de honor de la Asociación Día de Galicia en Asturias, un reconocimiento que también fue entregado al presidente del Centro Asturiano de Oviedo, Gerardo Martínez Quesada, durante la comida de hermanamiento del Antroido organizada por la entidad que preside Manuel Fernández Quevedo.

La asociación aprovecha desde hace años este almuerzo de Antroido —una celebración que mezcla la tradición del carnaval gallego y el asturiano— para estrechar lazos entre ambas comunidades y distinguir a personas vinculadas con esa relación. “En marzo celebramos esta comida de hermanamiento y aprovechamos para entregar la medalla de la asociación y el carné de socio de honor”, explica Manuel Fernández Quevedo, quien recordó que el colectivo cumple este año su 31 aniversario.

En el caso del deán, la distinción llega tras décadas de colaboración con la entidad. Según relató el propio Fernández Quevedo, desde los primeros años de la asociación la Catedral de Oviedo ha sido un punto de encuentro habitual para sus actividades. “Siempre que acudimos a don Benito nos da todo tipo de facilidades”, señala el presidente.

El homenajeado, sin embargo, restó importancia al reconocimiento. “Es un reconocimiento que personalmente creo que no lo merezco porque las colaboraciones que tenemos con la asociación son totalmente desinteresadas y un placer para nosotros. No tengo más que agradecimientos”, afirma.

Durante su intervención, Benito Gallego también recordó la cercanía histórica entre Galicia y Castilla, algo que vinculó incluso con su propio apellido. “A Castilla, como yo veía de niño, iban muchos gallegos a trabajar y algunos se quedaban. Pienso que mi apellido puede venir de ahí, así que, en cierto sentido, yo trato de encontrar mi origen también en los gallegos, por eso les tengo cariño”, señala. Para el deán, además, el reconocimiento “más que para mí es para el cargo que represento, para la Catedral, porque siempre les acogimos muy bien”, añadió, señalando que lo recibe “con mucho gusto”.

La distinción también recayó en Gerardo Martínez Quesada, actual presidente del Centro Asturiano de Oviedo, quien durante años ejerció como gerente de la entidad y mantiene una larga trayectoria vinculada al club. Martínez avanzó además que el próximo año el Centro Asturiano organizará un encuentro de asociaciones de otras comunidades autónomas presentes en Asturias, una cita a la que también será invitada la Asociación Día de Galicia.

Canteli, "de fiesta"

Al acto asistió también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que acudió aún con el buen sabor de boca de la jornada anterior, marcada por el paso de Oviedo a la final para optar a Capital Europea de la Cultura en 2031. “Hoy (por este sábado) continuamos la fiesta, porque fue un día muy grande para la ciudad”, comentó el regidor. Canteli quiso destacar además el papel de los homenajeados. “Hoy los protagonistas son Manolo y los homenajeados, que son personas a las que quiero mucho. Gerardo estuvo conmigo 20 años en el Centro Asturiano y don Benito es un amigo entrañable”, señaló.

El regidor también subrayó la importancia de quienes “aúnen territorios, en este caso Asturias y Galicia”, y dedicó palabras al presidente de la asociación. “Manolo es un gallego-asturiano entrañable al que quiero mucho también”, dijo. Entre bromas, Canteli dejó claro que Fernández Quevedo seguirá al frente del colectivo: “Lo necesitamos y, además, el día que le quites esto se lo quitas todo. No se va a ir, no lo dejo yo”, comentó con humor.

Noticias relacionadas

El acto concluyó con una comida en la que entre otros estuvo el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, y varios diputados populares, como José Agustín Cuervas-Mons o Sandra Camino. En representación del Ayuntamiento también estuvieron los ediles Mario Arias y Alfredo García Quintana.