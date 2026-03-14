Las céntricas calles de Oviedo que están sin luz: no funcionan ni los semáforos ni las farolas y vecinos sin suministro en las viviendas
La inundación de un transformador obliga a intervenir a los bomberos mientras se recupera el suministro
A oscuras. Así estuvo durante dos horas la calle Calvo Sotelo desde plaza de Castilla hasta el entronque con las arterias de ciudad este sábado. Ni las viviendas de la parte más cercana a la glorieta ni las farolas ni los semáforos tenían luz por culpa de la inundación de un transformador. La situación originó una fuerte humareda que puso en alerta a los testigos de los hechos. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ya se encuentran solucionando la situación mientras se recupera el suministro.
Este problema está originando que los vehículos tengan que circular con suma precaución por plaza de Castilla al permanecer alguno de los semáforos de la transitada glorieta apagados. Además, los peatones cruzan la carretera con cuidado para evitar ser atropellados. Tan solo pueden ver gracias a las luces de los escaparates de la zona.
La situación se da un noche lluviosa. Las fuertes precipitaciones provocan que la noche sea oscura y que algunos peatones tengan dificultades para caminar con los paraguas. A muchos se les vino a la cabeza e histórico apagón de hace casi un año que mantuvo sin luz a España
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