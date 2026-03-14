Filtraciones de agua y zonas mojadas en la pista: la situación en la que se encuentra el Florida Arena

Poner fin a las goteras que afectan al polideportivo Florida Arena desde su inauguración. Esta fue la petición hecha este sábado por la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, quien ha registrado una pregunta en la comisión plenaria para conocer qué actuaciones se han realizado hasta ahora y qué medidas concretas tiene previsto adoptar el Ayuntamiento para acabar con estas filtraciones. "El correcto mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales debe ser una prioridad, ya que se trata de equipamientos públicos utilizados a diario por clubes, centros educativos y numerosos vecinos del concejo”.

El edificio, recordó, fue inaugurado en 2010 tras una inversión de más de 6 millones de euros y "presenta problemas de filtraciones y de diseño desde entonces". "Pese a distintas intervenciones –las últimas en 2020–, ninguna de estas actuaciones consiguió resolver el problema de manera definitiva. Además, los días de lluvia aparecen zonas mojadas en la pista deportiva, lo que dificulta el normal desarrollo de la actividad y supone además un riesgo para la seguridad de los deportistas, al aumentar la posibilidad de resbalones, caídas o lesiones".

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"Desde nuestro grupo ya hemos planteado en varias ocasiones la necesidad de poner en marcha un plan estratégico de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, que permita planificar actuaciones, anticiparse a los problemas y garantizar el buen estado de los equipamientos públicos, pero el equipo de gobierno lo rechaza de manera sistemática. Lo que está ocurriendo en el Florida Arena demuestra que la falta de planificación en el mantenimiento sigue siendo un problema. No podemos permitir que una instalación pública utilizada diariamente por clubes, escolares y vecinos continúe con problemas estructurales que afectan a la práctica deportiva y a la seguridad”, concluyo´.