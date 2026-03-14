Funeral por Armando Ramírez en Oviedo
El párroco de San Juan El Real, en Oviedo, Francisco Javier Suárez, ofició ayer el funeral por Armando Ramírez, físico nuclear y productor cubano afincado en Asturias desde hacía más de 35 años. Fallecido el pasado miércoles en Oviedo a los 64 años, Armando Ramírez estaba casado con la soprano mierense Tina Gutiérrez.
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