IU pone el ojo en la falta de estacionamiento para los vecinos de Ventanielles los días que hay eventos en el Palacio de los Deportes

Adoptar medidas ante las quejas vecinales por las dificultades para aparcar cuando se celebran eventos o actos masivos en el Palacio de los Deportes. Esta fue la petición lanzada este sábado por el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, a través de una nota de prensa.

El edil detalla que "en los últimos tiempos se han recibido diversas reclamaciones en las que denuncian que, coincidiendo con la celebración de estos eventos, se generan importantes problemas de circulación y una fuerte presión sobre las plazas de estacionamiento en los barrios próximos, lo que dificulta la movilidad y las posibilidades de aparcamiento de quienes residen en la zona".

Noticias relacionadas

"Ante esta situación, y considerando que este tipo de actividades son positivas para la ciudad y contribuyen a dinamizar su vida social y deportiva, entendemos que deben organizarse de forma que puedan compatibilizarse con la normalidad de la vida cotidiana en los barrios del entorno". "Los grandes eventos que se celebran en el Palacio de los Deportes son importantes para Oviedo, pero deben organizarse teniendo en cuenta también a los vecinos que viven en los barrios del entorno. Es necesario reforzar la planificación de la movilidad y adoptar medidas que eviten la saturación del tráfico y los problemas de aparcamiento que se producen en estas jornadas”.