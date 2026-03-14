Oviedo, víctima de una cepa mutada de hongo: recrean la ciudad al estilo de un famoso videojuego postapocalíptico

La estatua de "La Regenta" cubierta de maleza. La fauna brotando de la pared de la Catedral. Vegetación portodos lados, cristales rotos, calles vacías y el temor a algo acecha en cualquier esquina...

Así han recreado un famoso creador de contenido con Inteligencia artificial (IA) la ciudad de Oviedo inspirada en la conocida saga de videojuegos 'The Last of Us", que ha tenido una adaptación televisiva de gran éxito. La cuenta Gamer Dreams AI se dedica a convertir conocidas localidades del mundo en paisajes apocalípticos inspirados en este juego.

En las imágenes se puede apreciar un Oviedo postapocalíptico invadido por la vegetación y la maleza, como se recrea en la propia serie. La catedral, la plaza de Fontán o incluso el propio ayuntamiento son algunas de las localizaciones que una solitaria Ellie (la protagonista de la saga) recorre en solitario.

Para quien no conozca la serie The Last of Us, se trata una adaptación de un videojuego, con el mismo nombre, y que salió a la venta en el año 2013. Desde aquel entonces, tanto streamers como jugadores han podido disfrutar, entre otras cosas, de una remasterización en el año 2014. Ahora, tras una primera temporada que superó las expectativas, los usuarios ansían la aparición de la segunda entrega bajo los mandos de Craig Mazin.

Su argumento es tan emocionante como inquietante: Estados Unidos. Año 2013. Una cepa originada por un hongo provoca que los seres humanos se conviertan en caníbales. La familia del protagonista, Joel, que reside en Austin (Texas), decide abandonar su hogar para tratar de sobrevivir. Décadas después la humanidad ya se encuentra bajo el yugo de la infección. Los supervivientes se refugian en asentamientos vigilados por militares o deambulan entre los contaminados. Además, hay una ley inquebrantable: el que se contamine de la cepa será ejecutado.

En ese contexto, Joel recibe un encargo para transportar a una joven -Ellie- de la que poco sabe, salvo que tiene 14 años y que es huérfana. Ellie ejercerá de coprotagonista, desde su desconocimiento del mundo prepandemia, mientras se deja entrever que sus padres han sido asesinados. A lo largo del videojuego se puede ver como Joel y Ellie serán desterrados de las zonas seguras; el primero, por hacer el transporte -cosa para la que no está autorizado- y, la segunda, por un incidente entre sus compañeros de clase.

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Con todo, los dos protagonistas tendrán que recorrer el paisaje estadounidense, ya invadido por la naturaleza, y descubrir las ruinas de lo que un día tuvo vida hasta, finalmente, llegar a su destino.