Paola Suárez, la capitana del tenis argentino que forma deportistas en Oviedo

Levantó el trofeo de dobles en tres de los cuatro Grand Slam; consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004; y fue semifinalista, en individuales, en Roland Garros. Veinte años después de retirarse, Paola Suárez, la mejor doblista de la historia argentina, cumple tres años dirigiendo el Club Pro Tenis de Oviedo y entrenando a niños en las pistas del Parque del Oeste. A esta labor une ahora la de capitana de la selección femenina argentina en la Copa Billie Jean King, la antigua Copa Federación, competición principal por equipos del tenis femenino.

«Oviedo me sienta bien. Estoy muy cómoda aquí», asegura la extenista, que compatibilizará las dos labores y continuará residiendo en la capital asturiana. «Seguiré a las jugadoras argentinas en los torneos que se celebran en Europa y el subcapitán (Mariano Hood) lo hará en América», comenta Suárez, de 49 años, que alcanzó el número uno en el ranking mundial de dobles y el nueve en individuales. Ya comunicó la primera convocatoria y en abril volverá a la competición en Colombia en labores de dirección al frente del combinado de Argentina.

Hace diez años que se estableció en Asturias, donde vivía su pareja, aunque se divorciaron después. Natural de Pergamino, a 200 kilómetros de Buenos Aires, el deporte que practicó a alto nivel durante quince años llegó a su vida por el trabajo de su padre en un club de tenis. «Allí tomé clases y a los 14 años me trasladé a Buenos Aires», dice Paola Suárez. «Al principio me costaba mucho. Recuerdo ir al primer torneo llorando», explica.

Con esa edad, en sus inicios, viajó desde Argentina a España para jugar cuatro torneos. «Se disputaron en Lérida, Balaguer, Barcelona y Tortosa y los gané todos. Después fui a Roland Garros y llegué a la final junior», recuerda. En su carrera tuvo altibajos. «Parecía que despegaba, pero volvía atrás», señala.

El deporte le permitió, repasa la extenista, «conocer países y culturas diferentes, hablar idiomas y tener autonomía». Cuando en el circuito mundial del tenis femenino llegaba la época de torneos en Europa «estábamos entre seis y ocho semanas fuera de casa». Y entonces se quedaba en ocasiones en Madrid, para entrenar con Vivi Ruano, con la que conseguiría numerosas victorias y títulos en dobles.

Esa dupla surgió en el torneo de Houston. «Si perdías en individuales en las qualis no te pagaban nada y entonces decidimos intentarlo también en dobles», manifiesta la entrenadora. Paola Suárez se llevaba bien con la tenista española y empezaron a jugar regularmente. «Ya nos pusimos objetivos. Primero entrar en el master, después en el top 10 y cada vez las metas eran más difíciles», sostiene.

En su palmarés, tiene ocho Grand Slam en dobles, con cuatro Roland Garros, tres US Open y un abierto de Australia. A ellos se suma el WTA Tour Championships de 2003. Son, en total, 44 títulos.

La buena marcha de los dobles no hizo que la jugadora argentina descuidase su carrera en singles. «Jugué a fondo las dos disciplinas», confiesa. A pesar de la exigencia de compatibilizar ambas, llegó al noveno puesto en individuales y ganó cuatro torneos del circuito. Alcanzó en 2004 a la semifinal en Roland Garros. En Wimbledon y el US Open fue cuartofinalista y derrotó a jugadoras como Serena Williams o María Sharapova.

«Nunca pensé que podía llegar a estar entre las diez mejores», subraya la extenista, que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 junto a Patricia Tarabini, lo que supuso «el broche de oro» de su carrera. Una lesión de cadera hizo que se retirase en 2007, pero cinco años después volvió para competir en los Juegos Olímpicos de Londres en dobles con Gisela Dulko.

«Un reto muy importante»

A Paola Suárez la convenció Carlos Alcaraz, entrenador de tenis argentino afincado en Asturias, para que tomase las riendas del Club Pro Tenis. Cuando estaba en el circuito y no había torneos pasaba semanas en Oviedo y «entrenaba» con Alcaraz. Fue el preparador con el que dio el salto al Club Pro Tenis. «Llevaba años ofreciéndome que me incorporase, pero primero disfruté del retiro del tenis y fui madre», remarca la entrenadora, que tiene dos hijos.

Hace tres años dio el paso. «Me encanta entrenar a niños», sostiene Paola Suárez, que asegura que hay muchas diferencias entre jugar y entrenar. Su labor al frente de un club que «está en crecimiento» y reúne a 200 niños y adultos es «una gran experiencia». En Oviedo «hay mucha afición al tenis» y desde el club se organizan torneos.

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Ahora, afronta otro «reto muy importante» dirigiendo a la selección argentina femenina y lo hace «con mucha confianza». Y con una extensa experiencia en el tenis, como jugadora, en individuales y dobles, y entrenadora, pero también representando a Argentina en las pistas. «Cuando representas al país se siente diferente y eso hay que saber manejarlo», afirma la extenista, que seguirá formando a jóvenes jugadores en las pistas del Parque del Oeste de su tierra de adopción. n