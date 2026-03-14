La parroquia de Latores celebra su tradicional Antroxu con disfraces, premios y participación de Aspace

La parroquia de Latores celebró este sábado su tradicional Antroxu, una de las citas festivas más esperadas del calendario local. La jornada reunió a vecinos de todas las edades en una tarde marcada por los disfraces, las risas y el ambiente festivo.

La celebración contó, un año más, con la colaboración de varias empresas de la zona, que aportaron premios para las distintas categorías del concurso, desde los más pequeños hasta los adultos. En un ambiente cercano y participativo, los asistentes compitieron con humor y compañerismo, disfrutando de una jornada pensada para compartir y divertirse.

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Como novedad en esta edición, el Antroxu de Latores contó también con la participación de miembros del colegio de Aspace, cuya presencia añadió aún más alegría y emoción a una celebración muy esperada por la parroquia.