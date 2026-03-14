Rodolfo Sánchez, director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura: "Tenemos en nuestra mano lograr la Capitalidad"

Rodolfo Sánchez, director de la candidatura a Capital Europea de la Cultura, saborea el éxito de seguir adelante como una victoria. Todavía eufórico, analiza el camino hecho y todo lo que falta por recorrer.

¿Cómo se siente un día después de superar el corte?

Muy contentos, fueron momentos de mucha tensión. Teníamos confianza en nuestro proyecto porque dábamos una alternativa original, pero nunca se sabe. Dependemos de la impresión del jurado y creo que la respuesta a las preguntas fue el momento más importante. Todo el equipo estuvo genial.

Eche la vista atrás. ¿Qué diferencias ve con la candidatura de 2010?

Íbamos peor preparados. Fueron cuatro meses de elaboración del proyecto en un ambiente de nula colaboración. No teníamos experiencia y no pudimos contratar expertos porque no cumplíamos los plazos legales y no había dinero. La candidatura de ahora es como tiene que ser.

Un símbolo del cambio es que en el equipo está usted y Jorge Fernández León, viceconsejero del entonces presidente Vicente Álvarez Areces; ustedees se enfrentaron duramente en aquella época.

Lo contó él en su intervención ante el jurado. Demostramos que la ‘amabilidá’ que promulgamos es real. De estar en una situación de enfrentamiento, sin ninguna razón más que estar en dos posiciones distintas, ahora tenemos una buena amistad. Jorge ha aportado mucho, conoce muy bien el sector, había miembros del jurado que le conocían. Será una pieza muy importante.

El Alcalde ya les ha puesto a trabajar, dijo que un día para celebrar y que había que preparar ya los siguientes nueve meses.

Todo el equipo agradece que Alfredo Canteli nos haya dado total independencia a la hora trabajar. Nos dijo que hiciésemos lo que teníamos que hacer y nunca ha interferido en el proyecto. No es algo frecuente. Sobre lo que nos queda por delante estoy muy agobiado. El equipo de la candidatura tiene un chat común y desde el minuto cero no ha parado de escribir lo que tenemos que realizar a partir de ahora, lo que hay que buscar…

¿Cómo será el dosier que presenten al jurado?

Definiremos bien los hitos del programa artístico y estableceremos el mayor número de vínculos con Europa que se pueda. Hay que buscar partners –aliados– europeos para todos nuestros proyectos. Estamos a expensas del calendario. La propuesta es que entreguemos la documentación en octubre y el jurado visitará Oviedo en noviembre. Estaremos ocho o nueve horas con ellos para enseñarles todo lo que queramos de la ciudad y de Asturias. Llegarán un día por la tarde y, al día siguiente, estarán hasta las cinco o seis de la tarde. Vendrán dos expertos europeos y los dos españoles. Después, volvemos a Madrid a defender la candidatura. La fase más difícil es la que hemos pasado, ahora, todo está en nuestras manos para ganar.

El viernes dijo que tendrán más en cuenta al sector cultural.

Es un hecho que tenemos que resolver. Sé que hay una buena parte del sector que sigue mirando la Capitalidad con un poco de recelo porque creen que no se han contado con ellos. En todas las reuniones que se hicieron con el sector, escuchamos y aplicamos lo que nos dijeron.

De la programación poco han desvelado.

No la podemos desvelar porque es nuestro arma. De todas formas, muchas cosas se ampliarán, otras se dejarán y otras se harán antes del año de la Capitalidad.

Quieren organizar una gran exposición del prerrománico.

Es una exposición internacional sobre el arte europeo antes del románico. Es una acción muy importante que hay que elaborar muy bien porque requiere de la colaboración de muchos países y de sus instituciones. Está diseñada, pero hay que llevarlo del papel a la práctica.

También quieren incorporar más comisarios.

Estamos viendo perfiles. Necesitamos gente para participación, voluntariado,... Nos centraremos en el tejido de Oviedo y de Asturias.

¿Seguirá la participación ciudadana siendo protagonista de esta fase?

Haremos actividades con vecinos y agentes culturales que ya están planificándose. Iremos a las escuelas para explicar muy bien los valores de Europa y la «amabilidá». Es muy importante que los niños sean parte de la candidatura y tenemos un proyecto muy bonito sobre la memoria que haremos en los centros sociales. Poco a poco.

La Vega y La Casa de las Artes se harán se consiga o no la Capitalidad

El jurado se centraba mucho en La Vega. Es un tema que pusimos como ejemplo porque es transformar una antigua fábrica de armas para destinarla a la cultura. Sin embargo, el proyecto no contempla una sola infraestructura. Es todo programa artístico. Estas inversiones están dentro de los programas del Ayuntamiento.

¿Llegarán a tiempo a 2031 con La Vega?

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Se lo explicamos al jurado. El hub audiovisual de La Vega tiene subvenciones europeas que obligan que estén hechas en 2030 y el resto de las cosas están en marcha. Se licitará próximamente el proyecto para la Casa de las Artes. El Ayuntamiento los irá haciendo según se vayan terminando otras cosas. Se invertirán 115 millones de euros en los próximos 5 años. n