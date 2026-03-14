Estos son los rivales a los que se enfrentará Oviedo: Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria

El jurado de la Capital Europea de la Cultura se hizo de rogar antes de anunciar que Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo eran las finalistas a la distinción internacional de 2031. La decisión llegó tras una semana de entrevistas en la madrileña sede del ministerio de Cultura entre los diez expertos (ocho de ellos extranjeros y dos españoles) y las nueves ciudades que se presentaron a la distinción europea. Sólo cuatro pasaron el primer corte. El comité tuvo una jornada de reflexión antes del gran anuncio que llenó de euforia todas las localidades seleccionadas. De ellas, tres están gestionadas por un alcalde del PP y solo el municipio canario está liderado por el PSOE.

Cáceres

Cáceres fue la primera ciudad en saber que era una de las cuatro finalistas a Capital Europea de la Cultura en 2031. La localidad liderada por Rafael Mateos (Partido Popular) se basa en la iniciativa «Transcultura», una idea que plantea la cultura como espacio de encuentro entre pueblos, tradiciones y generaciones. Inspirada en fenómenos históricos como la trashumancia, la candidatura pretende simbolizar el diálogo entre territorios y la movilidad cultural dentro de Europa. Además, la iniciativa pone en valor que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e incluye un amplio programa de actividades culturales, cooperación con artistas europeos y propuestas destinadas a fortalecer el tejido cultural local. También propone dejar un legado cultural y social a largo plazo, reforzando el papel de Extremadura como puente cultural entre España, Portugal e Hispanoamérica.

Granada

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031 busca consolidar a la ciudad como un referente cultural europeo apoyándose en su patrimonio histórico, su tradición artística y su capacidad creativa contemporánea. El proyecto se apoya en riqueza patrimonial con símbolos internacionales como la Alhambra, el Albaicín o su legado andalusí, además de una intensa vida cultural representada por eventos como el Festival Internacional de Música y Danza. También está muy presente Federico García Lorca. Otro pilar fundamental es la participación ciudadana. La candidatura se ha construido mediante procesos colaborativos que han generado más de 1.300 propuestas culturales procedentes de ciudadanos, colectivos culturales, universidades y empresas, lo que busca convertir la capitalidad en un proyecto compartido por toda la sociedad. La ciudad liderada por María Francisca «Marifrán Carazo Villalonga fue la segunda en saber que era finalista.

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Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas se presenta a la Capitalidad cultural de 2031 con un proyecto estratégico que busca situar a la ciudad y a Canarias en el mapa cultural europeo. El eje central de la plan se articula bajo el lema «Rebelión de la geografía», una idea que reivindica la condición insular, atlántica y periférica de la ciudad dentro de Europa. Además, es punto de encuentro entre Europa, África y América. El programa propuesto combina patrimonio, creatividad contemporánea e innovación cultural. La ciudad cuenta con una amplia red de instituciones culturales, festivales y espacios artísticos que servirían de base para el programa de actividades del año de la capitalidad. De igual forma, quieren impulsar nuevas iniciativas culturales, proyectos internacionales de cooperación artística y programas que conecten a creadores locales con artistas europeos. La ciudad está liderada por la exministra Carolina Darias San Sebastián (PSOE).