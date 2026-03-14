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The English School of Asturias: una educación británica internacional única en Asturias

El enfoque educativo del centro combina experiencia internacional, excelencia académica y una sólida formación en valores que le ha valido figurar en el ranking de los 100 Mejores Colegios de España

Alumna del Colegio Inglés de Asturias

Alumna del Colegio Inglés de Asturias

L. L.

En The English School of Asturias, el día a día se vive en un ambiente internacional y cercano, donde profesores y alumnos de más de 30 nacionalidades aprenden y conviven juntos desde los primeros años. Aprender inglés no es solo estudiar el idioma: significa pensar, razonar y expresarse en otra lengua, desarrollando confianza, curiosidad y una mentalidad internacional que acompaña a los alumnos a lo largo de toda su vida académica y personal.

El colegio combina esta internacionalidad con una sólida preparación académica. Los alumnos se forman siguiendo los programas británicos IGCSE y A Levels, y el colegio es además examinador oficial de Cambridge, garantizando que cada estudiante alcanza los estándares internacionales más exigentes. Ofrece un Programa Dual único en Asturias, que permite combinar la educación española y británica, ampliando oportunidades académicas y preparando a los alumnos para acceder a universidades de prestigio internacional y nacional. Todo ello se apoya en un equipo docente altamente cualificado que orienta y acompaña al alumnado en cada etapa del aprendizaje, fomentando el desarrollo personal y académico.

Alumnos del centro

Alumnos del centro / Cedida a LNE

The English School of Asturias inspira su enseñanza en los cuatro valores del Grupo Dukes Education: "Lideramos con el corazón", "Somos un equipo", "Amamos aprender" y "Lo hacemos bien". Más que palabras, estos principios se viven cada día en las aulas y en la convivencia, guiando a los alumnos a colaborar con respeto, compartir con empatía y acercarse al conocimiento con entusiasmo, curiosidad y una actitud abierta hacia el mundo.

Este enfoque educativo, que combina experiencia internacional, excelencia académica y una sólida formación en valores, ha llevado a The English School of Asturias, a ser reconocido en el Ranking de los 100 Mejores Colegios de España publicado por el diario El Mundo, en el apartado de Colegios Internacionales, un reconocimiento que refleja la calidad de su proyecto educativo.

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