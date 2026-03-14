Vox pide tomar medidas para evitar empadronamientos ficticios: "Hay un número excesivamente elevado de altas y cambios de domicilio en Oviedo"
Peralta cree que la norma facilita "situaciones de okupación ilegal o sirve de puerta de acceso a prestaciones públicas" a inmigrantes
La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, registró este sábado una proposición para que el padrón municipal evite "facilitar empadronamientos ficticios". Argumenta que en Oviedo registra un "número excesivamente elevado de altas, cambios de domicilio y renovaciones y bajas". Una situación que puede "consolidar situaciones de okupación ilegal o sirva de puerta de acceso a prestaciones públicas sin residencia efectiva y legal en el municipio". "Exigimos acciones políticas urgentes y concretas y más medios para garantizar que el padrón refleje la realidad poblacional de la ciudad".
Además, añade que la solidaridad "no puede construirse sobre el fraude ni la dejación de funciones". "El Ayuntamiento tiene la obligación de ejercer sus competencias con rigor y protegerlos recursos públicos de todos los ovetenses". “Pedimos al Gobierno municipal que apruebe un protocolo claro, transparente y garantista que permita detectar empadronamientos ficticios, colaborar con la Policía y recuperar las viviendas públicas que hoy están siendo utilizadas de manera fraudulenta”.
Además, Vox plantea la aprobación de un protocolo de verificación reforzada que se active cuando concurran indicios objetivos de posible fraude, como empadronamientos múltiples en un mismo domicilio sin parentesco familiar, incoherencias documentales o situaciones vinculadas a la usurpación de vivienda.
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