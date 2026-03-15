"Alberto & García" se lleva al público ovetense de verbena
La banda presenta en concierto en su ciudad "Barro", su sexta entrega discográfica
"Alberto & García" presentaron este sábado "Barro", su último trabajo discográfico, en la sala Tribeca Live de Oviedo, en un concierto en formato "verbena", una fiesta que Alberto García, cantante y guitarrista de la banda, avanzó que empezaría ya una hora antes de la apertura de puertas. "Queríamos hacer una verbena, una fiesta de prao, ese concepto, que sea una noche en la que empiecen a suceder cosas incluso antes de que se abran las puertas", había avanzado unos días antes. ""Barro" es la sexta entrega en la discografía de la banda ovetense, sin contar su directo en el Campoamor.
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