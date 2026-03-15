Begoña Gutiérrez San Miguel, catedrática: «Recreamos con nuevas tecnologías la apertura del Arca Santa por Alfonso VI»

Begoña Gutiérrez San Miguel (León, 1957), catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca, es una de las principales impulsoras del documental «El Arca Santa. El tesoro de la Cámara», un proyecto que combina recreación histórica, inteligencia artificial y realidad inmersiva para acercar al público uno de los episodios más simbólicos de la historia de Oviedo. El trabajo se presentará el domingo 22, a las 12.00 horas, en la Sala de Cámara del auditorio Príncipe Felipe, un acto que organiza la asociación de Amigos del Reino Astur.

¿Cómo nace su relación con la asociación?

Comenzó porque algunos de sus miembros son mis amigos. Yo soy profesora en la Universidad de Salamanca y me propusieron ser embajadora del Reino Astur en esa zona para promover el estudio del prerrománico. Como allí no hay demasiados vestigios de esta época, les propuse aportar desde mi especialidad, que es la comunicación audiovisual, y planteé la posibilidad de realizar algún vídeo o proyecto audiovisual.

¿Cómo surge la idea de dedicar el proyecto al Arca Santa?

Con motivo de la conmemoración del 950º aniversario de la apertura del Arca Santa. A partir de ahí, planteamos un estudio sobre qué fue el Arca Santa, las reliquias que contiene y el recorrido que siguió hasta llegar a Oviedo. La idea era hacer algo innovador, no un documental lineal tradicional, sino utilizar distintas tecnologías. Empezamos con los guiones y el planteamiento del proyecto y llevamos aproximadamente un año trabajando en él.

¿Qué se va a encontrar el público?

En realidad presentamos tres productos. El primero es un documental lineal de unos diez minutos que mezcla imágenes grabadas con recreaciones históricas e inteligencia artificial. En él, recreamos con nuevas tecnologías la apertura del Arca Santa por el rey Alfonso VI el 14 de marzo de 1075, acompañado por su hermana la infanta Urraca, la corte y personajes históricos como el Cid Campeador.

¿Cómo se recrearon esas escenas históricas?

Hemos trabajado con mucho cuidado en la recreación. Por ejemplo, el vestuario lo realizó Maite Capín, una diseñadora que trabaja en el ámbito del cine, y los trajes son totalmente fieles a la época. Además, contamos con una reproducción del Arca Santa en madera que realizó mi grupo de investigación de la Universidad de Salamanca antes de recubrirla de plata.

Además del documental, el proyecto incluye otros formatos.

Sí. El segundo producto es un «making of» de unos cinco o seis minutos con fotografías y material del rodaje, porque participó mucha gente y fue una experiencia muy interesante. Y el tercero, es una experiencia en realidad inmersiva. Es una experiencia muy diferente al audiovisual tradicional.

¿Qué aporta este tipo de tecnologías a la divulgación?

Aportan una sensación de realidad muy fuerte, porque no son simples animaciones. El espectador se siente dentro del espacio, rodeado de los personajes y de la acción. Eso permite vivir un acontecimiento histórico de una forma mucho más cercana y comprender mejor el contexto en el que sucedieron los hechos.

¿Qué recorrido esperan que tenga este trabajo dentro del ámbito académico?

La idea es presentarlo también en congresos y encuentros relacionados con la historia o con la innovación audiovisual. Puede tener interés en el ámbito académico porque introduce nuevas formas de narrar hechos históricos. Pero no es un producto exclusivamente académico; también tiene un carácter divulgativo y está pensado para el público general.

¿Qué le diría a quienes todavía están dudando si acudir a la presentación?

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Yo creo que puede resultar muy interesante, sobre todo para quienes tengan curiosidad por las nuevas tecnologías o por la historia. Desde luego, es una forma diferente de acercarse a estos temas. A mí personalmente siempre me llama la atención todo lo que tiene que ver con experiencias inmersivas y creo que este tipo de propuestas despiertan mucha curiosidad entre todos los públicos. n