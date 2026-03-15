El calendario para revisar el modelo de servicios sociales no gusta al PSOE de Oviedo: "Nos preocupa profundamente"

Garantizar que el acuerdo para la revisión del modelo de acción, atención social y políticas sociales del Ayuntamiento se ejecute este mandato. La concejala socialista Marisa Ponga advirtió este domingo que el calendario "trasladado por el equipo de gobierno retrasa la fase de implementación hasta finales de 2026 y sitúa su desarrollo real ya en 2027, lo que compromete su aplicación efectiva antes de que finalice el mandato". “Nos preocupa profundamente que las fechas trasladadas por el equipo de gobierno dejen la puesta en marcha real del nuevo modelo prácticamente para el final del mandato o incluso para el siguiente. Un acuerdo de esta importancia no puede quedarse en una simple planificación sobre el papel".

La edil socialista recordó que el Pleno aprobó en diciembre de 2025 la revisión del modelo de acción y atención social, un acuerdo que ahora debe traducirse en actuaciones concretas dentro de esta legislatura.“Si el desarrollo del nuevo modelo comienza en noviembre de 2026 y se extiende durante todo 2027, en la práctica estaremos dejando su aplicación en manos del próximo mandato. Eso no es cumplir con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía”, afirmó. También señaló que el presupuesto municipal aprobado para 2026 no recoge partidas que permitan iniciar las actuaciones necesarias para desarrollar el nuevo modelo de servicios sociales. “No vemos reflejado en las cuentas el respaldo económico imprescindible para empezar a trabajar en este cambio. Si realmente existe voluntad política, debe acompañarse de planificación y de recursos”, ha explicado.

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Asimismo, la concejala advirtió de que la calendarización planteada condiciona decisiones de futuros mandatos sin que exista todavía el nivel de concreción necesario sobre el contenido del nuevo modelo. “No se puede comprometer a corporaciones futuras sin definir con claridad qué medidas se van a implantar y cómo se van a financiar. La transparencia y la responsabilidad institucional exigen concretar primero el modelo y garantizar su ejecución en este mandato”. “Lo que pedimos es sencillo: que lo aprobado por el Pleno no se quede en un documento, sino que se traduzca en mejoras reales en la atención social de nuestra ciudad y que empiece a aplicarse ya”, ha concluido Ponga.