La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura llega a Bruselas: "Es una propuesta muy sólida realizada por un equipo fantástico"

Con la alegría de haber superado la siguiente fase y animando a que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031, la euforia por que la ciudad esté en la final llega a Bruselas gracias a los dos eurodiputados asturianos: Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís (PP). Ambos creen que lograr la marca sería un «hito histórico», y la segunda define el proyecto como «muy sólido, realizado por un equipo fantástico». Entre los puntos que ensalza está la unidad institucional de toda Asturias. «Es un proyecto que cuenta con el respaldo unánime de la Junta General del Principado de Asturias, así como con el apoyo de la Federación Asturiana de Concejos y de ayuntamientos que van desde Avilés o Gijón, pasando por Mieres o Langreo. No es solo una ciudad; es un ejemplo de cohesión territorial».

También resalta la eurodiputada el «respeto» por el asturiano. Esta lengua está presente en el lema «Puxa Europa. The future is now!», que se exhibe a través de una gigantesca lona en la fachada de la Casa de los Llanes, en la plaza de la Catedral. De igual forma, fue protagonista durante la intervención que la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, realizó ante el jurado. «Europa valora mucho la protección de las lenguas minoritarias, y que las intervenciones del equipo se hayan hecho en tres idiomas —junto al inglés y el español— refleja la riqueza lingüística que tenemos».

Solís valora en tercera posición el éxito de la «amabilidá», entendida como una forma de frenar la tensión social, las guerras, la soledad no deseada y el individualismo. «Es una idea muy potente que apuesta por el diálogo, la empatía y el consenso como respuesta a los tiempos de conflicto que vive Europa». Tanto le gusta este término que quiere dar a conocer el concepto por toda Europa. Por ello planea organizar un evento en Bruselas con asturianos que viven en Bélgica. «Este es un proyecto que no solo es de Oviedo; representa a toda Asturias y lanza un mensaje muy potente: unidos por la cultura».

En este sentido, el socialista Jonás Fernández se congratula de que la ciudad haya pasado a la siguiente fase. «Quiero destacar el término ‘amabilidá’, así como la cooperación institucional y social del proyecto». «Lo que toca a partir de ahora es seguir trabajando para afrontar los siguientes pasos, que no son sencillos».

Por un lado, el equipo tiene que desarrollar toda la programación con artistas locales y europeos, además de programas de cooperación internacional. Todo ello quedará recogido en el nuevo libro de cien páginas que será entregado a lo largo del otoño. Por otro, hay que preparar la visita del jurado. El apoyo de toda Asturias permitirá que no solo conozcan los grandes atractivos de Oviedo, sino también los del resto de la región.

Los expertos internacionales ya se interesaron durante la entrevista por La Vega, la Casa de las Artes sobre el Palacio de los Niños, La Laboral (Gijón) y el Centro Niemeyer (Avilés). «Confío en que durante todos estos meses el equipo vaya robusteciendo la candidatura hasta conseguir la victoria», concluye Fernández.

En diciembre se conocerá la decisión final. Oviedo compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. La Capital Europea de la Cultura nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. La Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa en 1985 y desde entonces más de ochenta ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento. Este año les toca el turno a la finlandesa Oulu y a la eslovaca Trenčín.

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España ha ostentado esta distinción en cuatro ocasiones. La primera ciudad galardonada fue Madrid (1992), seguida de Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016). En 2031 volverá a disfrutar de este galardón, que será compartido con la ciudad maltesa de Victoria.