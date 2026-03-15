Los "Conciertos del Auditorio" homenajean al legendario Harnoncourt
Concentus Musicus Wien interpreta hoy en Oviedo la colección de Brandeburgo de Bach
Los "Conciertos del Auditorio", organizados por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, ofrecen hoy, a partir de las 19.00 horas, una velada musical muy especial programada como un homenaje a Nikolaus Harnoncourt, una figura legendaria sobre el pódium y uno de los pioneros en la interpretación historicista del repertorio de los siglos XVII y XVIII.
Harnoncourt, uno de los directores más significativos e influyentes de su época, destacó sobre todo en la interpretación de las obras de Johann Sebastian Bach, motivo por el cual, diez años después de su muerte, Concentus Musicus Wien ejecutará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, bajo la batuta de Stefan Gottfried, los seis conciertos de Brandeburgo.
En el pódium estará el maestro vienés Stefan Gottfried, formado en clavecín, piano, composición y pedagogía musical en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena.
Las entradas para esta velada, de dos horas de duración aproximada (pausa incluida), se pueden adquirir, al precio de 30 euros (patio de butacas) y 26 euros (anfiteatro) en los canales de venta habituales.
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