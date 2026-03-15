Los millones de euros y los puestos de trabajo que dejará la Capitalidad cultural si Oviedo sale elegida

Oviedo ya mira a diciembre. Será entonces cuando el jurado elija a la ciudad que será Capital Europea de la Cultura. Si el concejo ya hizo historia el viernes al superar el primer corte, ser elegida se convertiría en un hito memorable para las generaciones presentes y para las futuras, por el impacto que supone para las elegidas, espacialmente desde el ángulo económico. Los diferentes estudios internacionales estiman que la distinción genera un retorno máximo de 5 euros por cada euro invertido. La media del desembolso de las elegidas es de 50 millones, por lo que el impacto se elevaría hasta los 250 millones.

A Oviedo aún le queda mucho trabajo por hacer hasta finales de año. La capital asturiana afronta esta segunda fase del proceso de elección con un presupuesto de 1,8 millones de euros para afrontar los gastos: expertos, asesorías, actividades específicas y reuniones con todos los agentes culturales y sociales. De esta cantidad, 1,6 millones serán desembolsados por Ayuntamiento y el Principado a partes iguales. A ellos, se sumarán los 200.000 euros que aportará Alsa. La empresa de la familia Cosmen ya sumó esa cantidad en 2025 para la elaboración de la propuesta y se comprometió a repetir la apuesta si la ciudad superaba el primer corte. Dicho y hecho.

Además, si Oviedo logra la distinción, el equipo liderado por Rodolfo Sánchez buscará mecenazgos y patrocinios, tanto con otras empresas locales, como nacionales e internacionales. Son muchas organizaciones privadas las que ya han mostrado su interés, pero los acuerdos no se cerrarán hasta conocer la decisión final.

La Capitalidad también es una fuente de creación de empleo. Ya lo dijo el alcalde, Alfredo Canteli, durante la defensa que el equipo hizo ante el jurado en Madrid. Uno de los objetivos de la propuesta es «frenar la fuga de talentos», dice el Alcalde, que se ven obligados a irse de Asturias ante la falta de un futuro claro. También quiere que regresen los que se han ido. Los datos avalan su petición. Un ejemplo: en Aarhus (Dinamarca), se generaron en 2017 1.500 empleos en la rama privada del sector cultural. A ellos, hay que sumar otros seiscientos en la parte pública.

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No solo Oviedo se verá beneficiado. También será bueno para las arcas de los municipios vecinos y toda Asturias en general. Uno de los puntos fuertes de la candidatura es el apoyo que ha logrado de instituciones públicas y privadas. El Alcalde se dedicó a recorrer los ayuntamientos más grandes de Asturias para recabar su apoyo y, a través de la Federación Asturiana de Concejos, logró el respaldo de los más pequeños. También conquistó al jurado el concepto de «amabilidá», lema de la candidatura, entendida como una forma de conciliar generaciones y de afrontar las carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa puede encarar la crisis que amenaza al proyecto comunitario. n