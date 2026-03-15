El Oviedo de las 325 fuentes recupera el murmullo del agua

Oviedo es una ciudad que puede explicarse a través del oído. Tras el eco de los pasos sobre las aceras del trasiego cotidiano, se abre paso una melodía constante, un teclado de agua que repica en cada rincón del casco urbano. No es una casualidad estética, sino una seña de identidad que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli, bajo la dirección de la concejalía de Infraestructuras que encabeza Nacho Cuesta y en estrecha alianza con la empresa Aqualia, adjudicataria del servicio de Aguas, ha situado en el centro de su agenda. Desde 2019, la capital del Principado no solo cuida su patrimonio líquido, sino que ha puesto en marcha diversos planes para renovar, sanear y dar nuevas vidas a sus fuentes ornamentales, entendidas como órganos vitales de la convivencia.

Para entender la magnitud de este compromiso, es necesario acudir al dato frío que el sistema de información geográfica arroja sobre el terreno. Oviedo cuenta con un inventario de 325 fuentes, una cifra que dibuja una red de abastecimiento y ornato de una densidad excepcional. De ellas, la gran mayoría, 273 surtidores, están destinadas al consumo humano, asegurando que el agua pública sea un derecho accesible en cada barrio y pedanía. Las 52 restantes son fuentes ornamentales, piezas que esculpen el paisaje y oxigenan la estética de la ciudad.

Este despliegue no es una foto fija, sino algo vivo. El Ayuntamiento mantiene una estrategia «prioritaria» que trasciende el mantenimiento básico para entrar en la innovación. En los últimos años, el área de Aguas y Saneamiento ha impulsado la creación de nuevas fuentes para beber en zonas como Las Campas (plaza de La Araña) o el cementerio de La Pereda. De cara a 2025 y 2026, el plan se vuelve aún más ambicioso, con la instalación de 11 nuevas fuentes de doble uso –para personas y mascotas– en enclaves como La Florida, Ciudad Naranco, La Tenderina o el parque del Oeste. Además, la sostenibilidad marca la pauta: ya se tramita el cambio de 100 pulsadores de chorro continuo para evitar el derroche innecesario y promover un consumo responsable, aunque las actuaciones que dejan un mayor poso son las abordadas en las fuentes ornamentales.

Un Campo renovado

El corazón verde de Oviedo es quizá el mejor ejemplo de estas políticas de cuidado acuático. En los últimos siete años, se ha desarrollado una apuesta sin precedentes para que el agua vuelva a ser la banda sonora del Campo. Se han recuperado elementos que durante décadas permanecieron mudos o degradados: desde la majestuosidad de La Fuentona y la Fuente de las Ranas, hasta el chorro del estanque de los patos y los conjuntos monumentales dedicados a Clarín y José Tartiere.

Mención especial merecen los Angelinos y el regreso de Neptuno. La puesta en funcionamiento de este último, tras un complejo proceso de restauración del grupo escultórico y su sistema de bombeo, simboliza la recuperación del esplendor histórico del parque. Con la reactivación del segundo Angelín —la figura gemela adquirida en París en 1881—, el equipo de gobierno ha cumplido el compromiso de devolver el funcionamiento a todos los elementos hidráulicos del histórico recinto.

Innovación

La mirada hacia el futuro se materializa en la plaza de San Miguel. Recientemente, se ha estrenado un diseño de vanguardia compuesto por tres semiesferas que actúan como difusoras de agua. Con un presupuesto de 170.000 euros, este proyecto no solo soluciona problemas acústicos históricos, sino que introduce la interacción ciudadana mediante inteligencia artificial, permitiendo juegos lumínicos y de caudal que se adaptan a fechas señaladas, como el rojo de San Valentín o el azul y blanco carbayón.

En el marco de la gran transformación de la entrada a la ciudad por el Bulevar de Santullano, la plaza de la Cruz Roja también ha estrenado protagonismo. La demolición del viejo aspersor de 1998 ha dado paso a una fuente de última generación que, dotada de tecnología para la regulación a distancia y cascadas integradas, sirve de remate estético a la nueva zona peatonal, conectando la modernidad con la proximidad del prerrománico.

Nueva vida

El plan de renovación municipal también sabe ser valiente a la hora de rectificar lo que no funciona. En la plaza de Longoria Carbajal, el Ayuntamiento comenzará en enero el desmantelamiento de la fuente-jardinera construida hace tres décadas, un sistema fallido que generaba constantes molestias. Tras el trasplante de 52 especies arbóreas de gran valor al vivero municipal, el espacio se transformará en una plaza diáfana de 2.000 metros cuadrados.

Esa misma filosofía de «nueva vida» se aplica en el parque del Oeste, donde las obras actuales transformarán la antigua fuente de la escalinata —acosada por averías y encharcamientos— en un escenario cultural con una pérgola de vidrio. Es la transición de un modelo puramente ornamental a uno funcional y social.

Incluso la emblemática Escandalera se prepara para su metamorfosis. Aprovechando la próxima reforma del aparcamiento subterráneo, el proyecto contempla una transformación radical: «Otros detalles acaban de dibujar lo que será la nueva Escandalera. Si en su interior se ha eliminado la fuente, no se renuncia a la presencia del agua. El proyecto contempla la instalación de una “fuente seca”, que se concreta en la posibilidad de chorros que salen directamente del suelo de la plaza o en la ejecución de láminas de agua».

Pasión azul

El agua en Oviedo es también un vehículo de emociones. En las últimas temporadas, las fuentes de las plazas de América, Castilla y la Escandalera se han teñido de azul durante los “play-off” de ascenso del Real Oviedo, demostrando que estos elementos son parte activa del sentimiento colectivo.

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Pero tras el color, hay técnica. Durante la pandemia se renovó la iluminación de la plaza de la Catedral y, el pasado año, se acometió la reparación integral de las fuentes de la Losa de Renfe, renovando calderería y apostando por tecnología LED. Desde los barrios hasta el centro, la red de 325 fuentes de Oviedo no es solo una infraestructura hidráulica; es el compromiso de una ciudad que ha decidido que su murmullo no vuelva a apagarse.