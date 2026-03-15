Oviedo instala las cámaras para controlar la fauna salvaje

El aumento de los ataques de lobo y osos en la zona rural de Oviedo ha llevado al Ayuntamiento, en colaboración con el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), a tomar medidas. Ayer comenzó la instalación de una decena de cámaras de fototrampeo, repartidas especialmente en el valle del Trubia y el pie de la sierra del Aramo, para «obtener datos reales sobre la presencia y movimientos de estos animales».

Así lo detalló el concejal del área, Daniel Tarrio, quien expuso que esta medida «permitirá estudiar posibles soluciones que contribuyan a garantizar la tranquilidad y seguridad de los vecinos de la zona rural».

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Esta es una iniciativa pionera en España y se divide en dos fases. Una primera, denominada de gabinete, consistente en reconocer lugares compatibles con el paso del lobo. La segunda, de trabajo de campo, en la que los biólogos controlarán en directo las imágenes de ejemplares captadas por las cámaras, además de realizar visitas in situ. El objetivo final es arrojar luz «con datos reales» sobre el número de ejemplares que hay en el concejo.