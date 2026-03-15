La reforma del centro social, la cancha deportiva y los caminos: el examen que hará IU sobre un pueblo de la zona rural de Oviedo
Gaspar Llamazares, de IU-Convocatoria por Oviedo, pide conocer el estado de los compromisos del PP con los vecinos, incluyendo la finalización de tramos de saneamiento en varias zonas de Tudela Veguín
Examinar cómo van los compromisos adquiridos por el PP con los vecinos de Tudela Veguín. Este es el objetivo del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quien pide información sobre la reforma del centro social de Tudela Veguín, el cubrimiento de la cancha deportiva y los tramos de saneamiento pendientes en zonas como Entrepeñas–La Faya, La Llosona, La Peñasca, La Reguera–Carbayeu y La Pandiella. "También hemos pedido información sobre las actuaciones de mantenimiento en carreteras y caminos vecinales de las zonas altas, como Arguañes, La Faya, Las Quintas o Alperi–La Braña, así como sobre la coordinación con la Confederación Hidrográfica para la limpieza de los arroyos que desembocan en el río Nalón".
De igual forma, Llamazares señala que estos "importantes compromisos" tienen como objetivo mejorar las infraestructuras y los servicios en Tudela Veguín y en los núcleos rurales de su entorno, por lo que "consideramos necesario conocer en qué punto se encuentran y garantizar que se cumplan en los plazos previstos”.
"Seguiremos realizando un seguimiento de estas actuaciones para comprobar su evolución y reclamar que se desarrollen aquellas que están pendientes o que aún no se han iniciado"
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