Así es el centro de pilates que completa todos los locales disponibles en el Bulevar del Vasco, en Oviedo

El complejo del Gran Bulevar El Vasco alcanzó este lunes, a falta de la culminación de las dos torres geriátricas que se están construyendo, la plena ocupación de sus locales comerciales con la apertura de un nuevo centro deportivo especializado en pilates. El estudio, que opera bajo la marca Nexes Pilates, inició su actividad a primera hora de la mañana y completa la oferta de negocios del enclave urbano.

El establecimiento está impulsado por los socios Carlos Rivas y Fernando Amigo. El centro dispone de 200 metros cuadrados distribuidos en dos salas donde se imparten distintas modalidades de esta disciplina. Entre ellas figuran pilates con máquinas reformer, aéreo, cadillac, trabajo en suelo o barre, con grupos reducidos de seis personas por sesión.

Rivas explica que el espacio comienza su actividad con un horario amplio, desde las 7.00 hasta las 21.00 horas, y que las clases se gestionan a través de una aplicación móvil que permite a los usuarios reservar el horario que mejor se adapte a su rutina, incluso con la posibilidad de acudir varios días a la semana.

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El responsable destaca además que el local ha sido diseñado con especial atención a la estética interior para crear un ambiente cuidado y atractivo. Según señala, la presencia cercana de gimnasios y centros de artes marciales contribuye a configurar en la zona un pequeño polo deportivo dentro de la ciudad.