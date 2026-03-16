Comienza la subasta de las 421 plazas que el Ayuntamiento de Oviedo pone a la venta en Ciudad Naranco

El Ayuntamiento de Oviedo abre este martes el proceso para vender las 421 plazas del aparcamiento municipal de Ferreros, en Ciudad Naranco, que saldrán al mercado mediante subasta pública. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de abril. Para participar en el proceso, el Consistorio ha publicado además una guía de 46 páginas que explica paso a paso cómo presentar la oferta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El documento detalla todo el procedimiento que deberán seguir los interesados, desde el registro en la plataforma hasta el envío final de la oferta económica. Para poder pujar será necesario disponer de certificado digital, registrarse en el portal estatal de contratación y utilizar programas de firma electrónica, además de preparar la documentación requerida. La guía explica también que los compradores deberán presentar la documentación en dos sobres electrónicos: uno con la documentación administrativa y otro con la oferta económica, que será la que determine la adjudicación de las plazas mediante el sistema de subasta.

El precio

El precio base de licitación de las plazas está fijado en 267,79 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el precio de salida de las plazas normales aproximadamente entre los 5.900 y los 7.000 euros, dependiendo de su superficie. En conjunto, la tasación municipal sitúa el valor del aparcamiento en algo más de 2,8 millones de euros, lo que arroja un precio medio aproximado de unos 6.700 euros por plaza.

La publicación del manual ha provocado críticas entre los vecinos de Ciudad Naranco, que consideran que el proceso puede resultar demasiado complejo para muchos residentes del barrio. Desde la asociación Activa Ciudad Naranco lamentan que el procedimiento requiera una guía tan extensa. «Una guía de 46 páginas para presentar la oferta», señalan desde el colectivo.

Los vecinos alertan además de que el sistema puede resultar especialmente complicado para las personas mayores. «Estoy pensando en familiares de cierta edad: sin alguna ayuda es un procedimiento imposible», apuntan. También consideran que la complejidad del trámite puede desanimar a muchos interesados. «Hay más pasos para subsanar errores que para hacerlo. Se quitan las ganas de hacer nada», añaden.

Noticias relacionadas

Las críticas se suman a las que ya había expresado el colectivo por la decisión del Ayuntamiento de vender las plazas mediante subasta pública en lugar de fijar un precio cerrado, lo que, a su juicio, dificultará que muchos vecinos del barrio puedan acceder a ellas.