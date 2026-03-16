El congreso que reunirá a líderes mundiales en Oviedo la próxima semana
El Ayuntamiento promueve Collaborate Oviedo 2026, un evento que reunirá a expertos en industria 4.0
El Ayuntamiento de Oviedo participa en la celebración de Collaborate Oviedo 2026, un encuentro de referencia en el ámbito de la industria 4.0 que convertirá a la ciudad, los próximos 24 y 25 de marzo, en punto de encuentro para directivos, tecnólogos, responsables de innovación y expertos de toda España. Así lo explicó la concejala de Economía, Leticia González, quien detalló que “la celebración de este foro es una gran oportunidad para seguir proyectando la imagen de nuestra ciudad como un lugar preparado para atraer talento, inversión, conocimiento y nuevas alianzas vinculadas a la economía del futuro”.
Las sesiones tendrán lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos y en ellas se analizarán el impacto de la inteligencia artificial, la automatización avanzada y los nuevos modelos de organización del trabajo sobre la competitividad industrial.
El Ayuntamiento promueve esta actividad junto a la Fundación Caja Rural Asturias y está organizado por Atlas Tecnológico. Durante dos jornadas, la ciudad acogerá ponencias, mesas de debate y espacios de reflexión estratégica en torno a los grandes desafíos que afronta la industria española, además de visitas a destacadas empresas asturianas.
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