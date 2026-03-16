El conocido y céntrico parking de Oviedo que estará en servicio 18 meses más antes de la ansiada reforma

La actual concesión del parking de La Escandalera estará en funcionamiento hasta el 15 de septiembre de 2027. Así lo acordó la Junta de Gobierno en su reunión semanal, justificando que la “excepcional” decisión se basa en criterios de “interés público”. El objetivo es que las instalaciones continúen en funcionamiento “hasta la entrada en vigor del nuevo contrato de concesión”, que supondrá la ampliación del aparcamiento de dos a tres plantas y el incremento del número de plazas de 400 a 565. Hasta entonces, las instalaciones seguirán funcionando de la mano de Aparcamientos de Asturias, filial de la Corporación Masaveu. El contrato inicial fue de medio siglo y en septiembre de 2023 fue alargado durante un año y medio más. El PP aprobó hace doce meses una segunda dilación de los plazos hasta marzo y ahora se pone en marcha la tercera prórroga, de dieciocho meses.

El procedimiento en torno a las obras que transformarán parte del corazón de Oviedo es sumamente complejo. El último paso público dado fue la elaboración del estudio de viabilidad. Tres empresas se presentaron al proceso: Saba Aparcamientos S.A., Empark Aparcamientos y Servicios S.A. y Aparcamientos de Asturias S.A. Tras analizar la documentación, la Junta de Gobierno optó por esta última por “su mayor aportación de valor y su compromiso con la modernización del espacio”.

En la documentación, además de aumentar el número de plantas, se propone la electrificación de todas las plazas, un canon anual de 40.000 euros a favor del Ayuntamiento y la asunción del coste de la obra en el mosaico del paseo de los Álamos, que incluye el levantamiento y acopio de sus piezas para su correcta conservación. Además, la empresa aporta un anteproyecto de aparcamiento que servirá como base de referencia para el desarrollo posterior del proyecto técnico.

Asimismo, la primera planta contará con una mayor altura libre, lo que permitirá acoger servicios innovadores de movilidad y nuevas fórmulas de uso del espacio urbano, como zonas de carsharing (alquiler de coches, motos o patinetes), acceso de camiones, almacenes para reparto de última milla y un hub de servicios de movilidad. Las plantas subterráneas 2 y 3 se destinarán al aparcamiento propiamente dicho, con plazas adaptadas a distintos tipos de vehículos y necesidades de los usuarios.

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Otro de los elementos que valora el Ayuntamiento de la propuesta es que encaja con la Zona de Bajas Emisiones, puesta en marcha el 1 de enero. Ahora, el Consistorio trabaja para sacar adelante el concurso que permita elegir a la empresa que ejecute las obras y gestione el aparcamiento. El grupo Masaveu parte con ventaja tras haber realizado el estudio de viabilidad.