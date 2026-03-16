Correos activa el servicio Paq Mochila para peregrinos del Camino Primitivo desde Oviedo a Santiago
El servicio recoge el equipaje a partir de las 8.00 horas en el alojamiento indicado y lo entrega en el siguiente albergue, hostal u hotel antes de las 14.30 horas
Los peregrinos que realicen este año el Camino Primitivo desde Oviedo hasta Santiago de Compostela ya pueden contar con el servicio de transporte de equipajes etapa a etapa que ofrece Correos. Desde este lunes, 16 de marzo, la empresa postal activa el servicio Paq Mochila en esta histórica ruta jacobea que atraviesa zonas de alta montaña en Asturias.
Este sistema permite a los caminantes trasladar mochilas y maletas de un alojamiento a otro durante el recorrido. Además del Camino Primitivo, el servicio también está disponible en otras rutas como el Camino Francés, el Camino del Norte desde Irun, el Camino Inglés desde Ferrol, el Camino de Invierno desde Ponferrada, la Vía de la Plata–Camino Sanabrés desde Ourense y el Camino hasta Fisterra y Muxía.
Asimismo, en la ruta portuguesa del Camino de Santiago, ampliada por Correos en 2026, los peregrinos pueden utilizar el Paq Mochila en el Camino Portugués desde Oporto, tanto por el Camino Central como por el de la Costa, incluida la Variante Espiritual, según ha informado la compañía en una nota de prensa.
El servicio recoge el equipaje a partir de las 8.00 horas en el alojamiento indicado y lo entrega en el siguiente albergue, hostal u hotel antes de las 14.30 horas. De esta forma, los peregrinos pueden recorrer cada etapa sin cargar con todas sus pertenencias, llevando únicamente lo necesario para la jornada. El Paq Mochila puede contratarse mediante un formulario disponible en nueve idiomas.
Al llegar a Santiago de Compostela, los caminantes también pueden utilizar el servicio de consigna que Correos ofrece en su oficina de la Rúa do Franco, situada a pocos minutos de la Plaza del Obradoiro. La consigna está disponible todos los días y puede reservarse tanto en línea como en la propia oficina.
Además del Paq Mochila y la consigna, la empresa ofrece otros servicios para peregrinos como el envío de bicicletas, maletas y paquetes, así como el transporte de bastones o bordones. En la web El Camino con Correos, los usuarios también pueden acceder a un buscador con más de 4.000 alojamientos, junto con información sobre las principales rutas jacobeas y más de 300 recomendaciones sobre qué ver y hacer durante el Camino.
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