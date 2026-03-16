Doble homenaje al maestro Nikolaus Harnoncourt en los "Conciertos del Auditorio"
Concentus Musicus Wien triunfa en Oviedo, bajo la dirección de Stefan Gottfried, con los Conciertos de Brandeburgo
Los "Conciertos del Auditorio" vivieron anoche una nueva velada mágica en la presente temporada gracias al saber hacer de Concentus Musicus Wien, el grupo fundado por el legendario Nikolaus Harnoncourt en los años cincuenta del pasado siglo. La agrupación, llegaba a Oviedo inmersa en un homenaje a la figura de Harnoncourt, referente de la interpretación bajo criterios historicistas y especialista en la obra de Johann Sebastian Bach, fallecido hace una década.
Todo ello se percibió durante algo más de dos horas en el Auditorio Príncipe Felipe, dentro del marco que supone el ciclo organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA.
Pero el recital estaba concebido como un doble guiño gracias a la programación de los seis conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach, media docena de piezas que permitieron a la agrupación demostrar su nivel y toda su versatilidad ajustando su plantilla a los requerimientos artísticos.
Bajo la dirección de Stefan Gottfried, Concentus Musicus Wien, mostró la brillantez y el sugerente timbre de los instrumentos historicistas, con una cuerda sedosa y homogénea y unas trompas naturales muy difíciles de manejar que dejaron excelentes resultados en el "Concierto número 1 en Fa mayor" BWV 1046. Pero también en el "Concierto número 2 en Fa mayor" BWV 1047 que cerró la velada, con unas intervenciones exquisitas de la trompeta.
La calidad de cada uno de los músicos les permite ejercer como solistas en determinados momentos y esta circunstancia enriquece considerablemente el conjunto, un hecho que el público -muy numeroso y especialmente respetuoso durante todo el concierto- premió con cerradas ovaciones tras cada ejecución.
Algunas de las páginas estuvieron revestidas de una expresividad subyugante gracias a la calidez de las flautas y los oboes, pero también al virtuosismo que exhibió Gottfried desde el clave en el "Concierto número 3 en Sol mayor" BWV 1048 y "Concierto número 5 en Re mayor" BWV 1050, apoyado en una cuerda grave de cierta profundidad que aportó un relieve muy necesario. La formación realizó una lectura precisa y atractiva en todo momento, ajustando oportunamente los fraseos y añadiendo algunas dinámicas y crescendos bien implementadas que dotaron de vitalidad una interpretación de muchos quilates que sirve de homenaje a Johann Sebastian Bach y a uno de sus grandes intépretes y directores: Nikolaus Harnoncourt.
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