ESDAC, el espacio perfecto para diseñar tu futuro

ESDAC está lleno de actividades, masterclasses, pasarelas, concursos, etc para potenciar al máximo la creatividad de los alumnos.

Pioneros en elevar al ámbito universitario las carreras de diseño: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación de Moda, el centro ha logrado que hasta el 80% de sus alumnos consigan trabajo en los primeros 6 meses después de graduarse.

Una de las claves son las prácticas curriculares y extracurriculares en empresas del sector creativo, los grupos reducidos por clase y atención personalizada, donde el profesor se convierte en el coach del alumno, además de que las clases son impartidas por profesionales del sector con amplia experiencia.

Seis ciclos formativos

La Escuela de Diseño e Innovación está homologada por la Consejería de Educación del Principado de Asturias (Bopa núm.123 de 25-VI-2024) y los alumnos pueden decantarse hasta por 6 ciclos formativos de grado superior de FP: Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, Diseño de Ilustración, Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Marketing y Publicidad, Desarrollo de Aplicaciones WEB y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Una de las clases de la Escuela / Cedid a LNE

En cuanto a los Cursos de Especialización/Máster de FP, el centro ofrece Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, Inteligencia Artificial y Big Data, Posicionamiento en Buscadores (SEO/SEM) y Comunicación en Redes Sociales.

Grado o Ciclo formativo

Y para aquellos que dudan sobre elegir una carrera universitaria o un ciclo de FP, en el caso de los alumnos de ESDAC, no tienen que optar por estudiar solo una de estas dos opciones ya que esta es la única Escuela Superior de Asturias y de España que ofrece a sus alumnos al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Superior y en virtud de los convenios suscritos, la posibilidad de realizar en las mejores condiciones de convalidación un grado universitario oficial en la Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) de Madrid o un grado universitario oficial británico (Bachelor Honours) en la York St. John University de Inglaterra.

Una oportunidad de cursar una formación de calidad con modernas instalaciones y varios laboratorios tecnológicos, en los que los estudiantes pueden adquirir el conocimiento de los principales programas informáticos propios de su especialidad.

Los alumnos acceden a los software que necesitan dentro de su campo, como Adobe Creative, Cloud, Autodesk, Unity y otras plataformas informáticas.

El papel de los docentes es otro factor diferencial en el centro ya que presenta un equilibrio entre la sólida formación universitaria de sus profesores con su experiencia y presencia en la industria, así como el conocimiento experto de las últimas tecnologías que demanda la empresa. Además, se utiliza el método del caso práctico y la aplicación concreta a la realidad empresarial, sin descuidar la formación teórica.