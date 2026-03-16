FEC Santa María del Naranco: crecer con sentido, aprender con futuro

El Colegio FEC Santa María del Naranco, centro privado concertado con más de un siglo de trayectoria en Oviedo, se incorporó en 2025 a la red de centros de Fundación Educación Católica.

Su proyecto educativo promueve una formación integral que atiende todas las dimensiones de la persona —intelectual, física, emocional, espiritual y social—, situando al alumnado en el centro del proceso y acompañándolo en su desarrollo personal y académico con un equipo educativo cercano y comprometido con la misión educativa y evangelizadora del centro.

Una propuesta educativa completa

Bienestar emocional, atención a la diversidad, competencias para la vida, innovación pedagógica, apertura al mundo y plurilingüismo, se integran en un entorno privilegiado a los pies del Naranco donde cada etapa encuentra espacios diseñados para favorecer el aprendizaje y el desarrollo personal.

En Educación Infantil se apuesta por experiencias activas, significativas y manipulativas que permiten investigar y construir conocimiento a partir de la curiosidad. La robótica educativa y el ajedrez potencian el pensamiento lógico y creativo desde edades tempranas.

Alumnos en las instalaciones del colegio / Cedida a LNE

En Educación Primaria destaca el Proyecto SOY, que impulsa los talentos individuales mediante experiencias vinculadas a dimensiones artísticas, tecnológicas, digitales, emocionales, expresivas, científicas y comunicativas.

En Educación Secundaria se amplía esta mirada con asignaturas propias como DPS o DEVA, y con talleres de prensa, teatro, oratoria, información digital o escenografía, que fortalecen competencias clave para la vida real.

El Bachillerato ofrece un acompañamiento académico personalizado mediante Seminarios de Estudio, Trabajos de Investigación y tutorías individuales, preparando al alumnado para su futuro académico y profesional.

Alumnado en un momento de la clase / Cedida a LNE

Como complemento de la oferta educativa, el colegio pone a disposición del alumnado y sus familias una amplia oferta de actividades extraescolares y servicios como ampliación horaria, comedor con cocina propia o transporte escolar, entre otros.

El colegio mira al futuro con la convicción de que educar es acompañar a su alumnado en su verdadero crecimiento para que alcance la mejor versión de sí mismo y sean personas equilibradas, libres, competentes, responsables y felices.