FEC Santa María del Naranco: crecer con sentido, aprender con futuro
El proyecto educativo del centro promueve una formación integral que pone a los alumnos en el centro del proceso
L. L.
El Colegio FEC Santa María del Naranco, centro privado concertado con más de un siglo de trayectoria en Oviedo, se incorporó en 2025 a la red de centros de Fundación Educación Católica.
Su proyecto educativo promueve una formación integral que atiende todas las dimensiones de la persona —intelectual, física, emocional, espiritual y social—, situando al alumnado en el centro del proceso y acompañándolo en su desarrollo personal y académico con un equipo educativo cercano y comprometido con la misión educativa y evangelizadora del centro.
Una propuesta educativa completa
Bienestar emocional, atención a la diversidad, competencias para la vida, innovación pedagógica, apertura al mundo y plurilingüismo, se integran en un entorno privilegiado a los pies del Naranco donde cada etapa encuentra espacios diseñados para favorecer el aprendizaje y el desarrollo personal.
En Educación Infantil se apuesta por experiencias activas, significativas y manipulativas que permiten investigar y construir conocimiento a partir de la curiosidad. La robótica educativa y el ajedrez potencian el pensamiento lógico y creativo desde edades tempranas.
En Educación Primaria destaca el Proyecto SOY, que impulsa los talentos individuales mediante experiencias vinculadas a dimensiones artísticas, tecnológicas, digitales, emocionales, expresivas, científicas y comunicativas.
En Educación Secundaria se amplía esta mirada con asignaturas propias como DPS o DEVA, y con talleres de prensa, teatro, oratoria, información digital o escenografía, que fortalecen competencias clave para la vida real.
El Bachillerato ofrece un acompañamiento académico personalizado mediante Seminarios de Estudio, Trabajos de Investigación y tutorías individuales, preparando al alumnado para su futuro académico y profesional.
Como complemento de la oferta educativa, el colegio pone a disposición del alumnado y sus familias una amplia oferta de actividades extraescolares y servicios como ampliación horaria, comedor con cocina propia o transporte escolar, entre otros.
El colegio mira al futuro con la convicción de que educar es acompañar a su alumnado en su verdadero crecimiento para que alcance la mejor versión de sí mismo y sean personas equilibradas, libres, competentes, responsables y felices.
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