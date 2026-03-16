La feria de La Ascensión de Oviedo comienza a tomar forma: abierta el plazo para solicitar un puesto para la venta de quesos, miel, embutidos y sidra

La cuenta atrás para la feria de La Ascensión ha comenzado. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, acaba de poner en marcha el concurso para que los diferentes productores soliciten una de las 68 casetas que se instalarán entre las plazas de la Catedral, Porlier y la calle Eusebio González Abascal. El homenaje de la ciudad al campo tendrá lugar desde el viernes 15 de mayo hasta el domingo 17. El horario de actividad será los dos primeros días de 11.00 a 21.00 horas, mientras que la tercera jornada cerrará una hora antes.

Las solicitudes para gestionar las casetas se pueden presentar desde este lunes hasta el 27 de marzo a través del Registro General del Ayuntamiento, el portal telemático del ciudadano o en el registro oficial de cualquier administración. Las casetas se repartirán entre las dos zonas: 32 se ubicarán en la plaza de la Catedral y estarán destinadas a la venta de quesos artesanos. Cada solicitante deberá indicar una única variedad entre las siguientes: Cabrales, Gamonéu, Casín, Afuega’l Pitu, Beyos u otra variedad. Por su parte, la calle Eusebio González Abascal y la plaza de Porlier acogerán 36 puestos destinados al sector agroalimentario. Entre los productos que podrán venderse están sidra, licores, cervezas artesanas, vinos y destilados, embutidos, salazones, miel y todo tipo de dulces.

El Ayuntamiento estudiará una a una todas las solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. En esta fase, los técnicos asignarán una puntuación a cada propuesta. Los vendedores de productos con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) o Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) obtendrán cinco puntos. Además, los productores ecológicos o aquellos que comercialicen elaboraciones con sello de calidad agroalimentaria certificado recibirán otros cinco puntos. Por su parte, la participación acreditada en otras ferias agroalimentarias o mercados sumará dos puntos. La adjudicación de las casetas se realizará por orden decreciente de puntuación, dentro de cada zona y categoría de producto, hasta completar el número de puestos disponibles.

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Los adjudicatarios podrán acceder a los puestos la víspera de la inauguración para organizar el interior y colocar la mercancía. Durante los días del mercado, no se permitirá el acceso ni el estacionamiento de vehículos en la zona después de las 10.30 horas. El desmontaje no podrá iniciarse antes de las 20.00 horas del domingo 17 de mayo de 2026. El plazo máximo para desocupar las casetas y entregar las llaves será el lunes 18 de mayo de 2026 a las 11.00 horas.