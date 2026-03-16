La firma internacional que vestirá a los deportistas del Centro Asturiano: el acuerdo será por tres años

Tres años. Los deportistas del Centro Asturiano vestirán ropa de la marca deportiva Adidas. Así consta en el acuerdo firmado este lunes entre el presidente, Gerardo Martínez Quesada, y Juanjo Sierra, Teamsports Area Manager Norte and Portugal de Sports Emotion en un acto organizado en las instalaciones del Naranco.

“Este acuerdo refuerza la identidad y proyección de nuestro club, con más de 17.500 socios y múltiples secciones deportivas", destacó el primero. Por su parte, el segundo reivindicó que el objetivo es que " todos nuestros deportistas tengan equipaciones modernas, funcionales y un servicio ágil y cercano”.

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Esta colaboración marca una nueva etapa para el Centro Asturiano de Oviedo, consolidando la relación con Sports Emotion y Adidas como un referente dentro del deporte asturiano. Para los socios y deportistas, vestir Adidas será un motivo más de orgullo e identidad con el club.