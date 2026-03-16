Las funciones del pancreas: ayuda a la digestión y a la regulación metabólica de la glucosa

Es una glándula que forma parte del aparato digestivo, se encuentra localizado en la parte superior de la cavidad abdominal, detrás del estomago y del intestino y esta íntimamente relacionado con el hígado y las vías biliares.

Presenta una estructura alargada de unos 200 gramos de peso y 20 cm de longitud.

Las dos principales funciones del páncreas son la digestiva (exocrina) y la regulación metabólica de la glucosa (endocrina).

La función exocrina del páncreas es fundamental en el proceso de digestión, ya que contiene unas enzimas importantes para el proceso de absorción de los distintos alimentos.

Las enzimas pancreáticas incluyen: tripsina para digerir proteínas, amilasa para la digestión de los hidratos de carbono y lipasa para descomponer las grasas.

Los jugos pancreáticos y la bilis se liberan en el duodeno para digerir y absorber los nutrientes de los alimentos para que estos pasen a la sangre y puedan ser utilizados por todas las células del organismo.

El componente endocrino del páncreas consta de células altamente especializadas que crean y liberan en el torrente sanguíneo hormonas fundamentales para el metabolismo.

Dos de las principales hormonas pancreáticas son la insulina que actúa para reducir el azúcar en sangre tras las comidas, y el glucagón, cuya misión es aumentar el azúcar en sangre en caso de necesidad ( durante el ayuno ).

también existen otras hormonas liberadas por el páncreas que regulan otras funciones digestivas, desde los movimientos del intestino hasta la absorción, transporte y utilización de los nutrientes.

Existen una amplia variedad de enfermedades del páncreas, pero las mas frecuentes y graves están causadas por procesos inflamatorios (pancreatitis aguda o crónica), o por la aparición de tumores ( el mas frecuente es el cáncer de páncreas, derivado de las células responsables de la función digestiva ).