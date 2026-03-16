Fundación Alimerka y Cáritas Diocesana de Oviedo se alían para mejorar la asistencia alimentaria en el albergue Cano Mata Vigil

La Fundación Alimerka y Cáritas Diocesana de Oviedo han firmado un convenio de colaboración para reforzar la asistencia alimentaria a personas en situación de exclusión social atendidas en el albergue municipal Albergue Cano Mata Vigil, gestionado por Cáritas en la ciudad de Oviedo. El acuerdo permitirá mejorar tanto el acceso a los alimentos como la calidad nutricional de las comidas que se sirven en este recurso de acogida destinado a personas sin hogar. La colaboración incluye la donación en especie de alimentos y asesoramiento en nutrición y seguridad alimentaria, con el objetivo de garantizar menús equilibrados y saludables para los usuarios del centro.

Además, el convenio facilitará liberar recursos del albergue que podrán destinarse a otras acciones de acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las personas atendidas. La alianza también pretende contribuir a la sensibilización social y fomentar un mayor compromiso colectivo frente a la exclusión alimentaria y la extrema vulnerabilidad.

El director y la coordinadora de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco y Laura Pérez, visitaron recientemente las instalaciones del albergue para conocer su funcionamiento y mantener un encuentro con parte del equipo de Cáritas: Elsa Suárez, José Luis López, Zoraida Sienra y Patricia Balaña.

La directora de Cáritas Diocesana de Oviedo, Elsa Suárez, subrayó que este acuerdo “supone un apoyo muy importante para seguir acompañando a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”. "Detrás de cada plato de comida hay una historia personal y una oportunidad para recuperar la esperanza”, afirmó, destacando que la colaboración permitirá mejorar la calidad nutricional de las comidas que se ofrecen en el albergue, un aspecto “fundamental para la salud, el bienestar y la dignidad de las personas atendidas”.

Por su parte, Antonio Blanco destacó que esta iniciativa refuerza el vínculo que ambas entidades mantienen desde hace años. “Para la Fundación Alimerka, poder trabajar en alianza con una entidad como Cáritas, y de forma más concreta con el albergue Cano Mata Vigil, nos permite aunar esfuerzos y mejorar la calidad de vida de personas en situación de exclusión social”, señaló.

Apoyo a comedores sociales

Este convenio se enmarca en el programa de apoyo a comedores sociales que la Fundación Alimerka desarrolla desde 2021 y que en 2026 colabora con ocho entidades: la Asociación Gijonesa de la Caridad (Cocina Económica), la Fundación Albergue Covadonga, AMICOS, Cáritas Diocesana de Zamora, la Cocina Económica de Oviedo, ASLECA, el Centro de Acogida San Vicente de Paúl de Burgos y, ahora, Cáritas Diocesana de Oviedo.

El apoyo a los comedores sociales forma parte de un programa específico puesto en marcha por la Fundación en 2021, que hasta la fecha ha destinado más de 480.000 euros para reforzar la labor de estas entidades y mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

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Esta iniciativa se suma además al plan de asistencia alimentaria que la Fundación impulsa desde 2009 junto a organizaciones sociales, facilitando el acceso a productos frescos —habitualmente menos presentes en las donaciones tradicionales— y contribuyendo así a mejorar la calidad nutricional de los menús destinados a personas en riesgo de exclusión.