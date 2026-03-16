La intensidad cromática y la emoción definen la obra "Jugando con el color" que se exhibe en Oviedo

El Centro Social Villa Magdalena acogerá desde este martes hasta el 31 de marzo la exposición de pintura “Jugando con el color”, de la artista Ana Zapico, dentro de la programación Espacio Exposiciones de Centros Sociales. La muestra podrá visitarse con entrada libre en el horario habitual del centro.

La artista comenzó en el mundo de la pintura de forma tardía. Aunque siempre había sentido interés por el dibujo, sus ocupaciones no le permitieron dedicar tiempo a esta pasión. Cuando finalmente dispuso de más tiempo libre, decidió formarse y se apuntó a clases para conocer mejor los materiales, las técnicas pictóricas y el uso del color, adentrándose así en un ámbito artístico que siempre le había atraído. Con ilusión y constancia, fue desarrollando su aprendizaje hasta conseguir que, poco a poco, sus cuadros fueran cobrando vida, descubriendo así una forma de expresión personal que hoy se refleja en su obra.

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En “Jugando con el color”, la artista presenta una selección de trabajos de temática variada, en los que destacan especialmente la intensidad cromática y la carga emocional, rasgos que definen su estilo y su manera de entender la pintura. La exposición invita al público a recorrer una obra en la que el color se convierte en protagonista y en vehículo de sensaciones, mostrando el proceso creativo de una artista que ha encontrado en la pintura una forma de transmitir sentimiento, sensibilidad y entusiasmo por el arte.