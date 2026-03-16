Joaquín Pixán y Xuan Xosé Sánchez Vicente unen música y poesía en “Nada suena na nuechi”

La canción “Nada suena na nuechi”, con letra de Xuan Xosé Sánchez Vicente y música de Joaquín Pixán, se estrenó el pasado sábado en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La presentación tuvo lugar durante la gala “Axuntábense”, organizada por la Federación de Coros de Asturias, una cita dedicada a reconocer el trabajo de coros y figuras vinculadas a la música coral asturiana y en la que el propio Pixán recibió además uno de los galardones de la noche.

La nueva pieza nació con la intención de sumar una aportación al repertorio de la canción asturiana. Pixán explica que la idea es "contribuir al patrimonio musical de la tonada" con una propuesta cuidada tanto en el texto como en la música, con el propósito de "enriquecer el acervo de la tradición" desde una mirada respetuosa con sus formas y su estilo.

El conocimiento de la lengua asturiana jugó un papel fundamental en la aportación de Sánchez Vicente, encargado del texto. Los creadores destacan que la letra se integra con naturalidad en la tradición poética vinculada a la tonada y sirve de base a una pieza que, musicalmente, se sitúa dentro de los cánones de la canción asturiana.

"No era la primera vez que me pedía un texto de este tipo, ya trabajé con Carlos Rubiera y Vicente Sánchez, pero siempre es un honor que piensen en mí para este tipo de proyectos. Con la letra, intentamos alejarnos de la vinculación al mundo rural y componer en base a lo sentimental, buscando un público más amplio", explicó Sánchez Vicente.

Pixán apuntó además que la partitura marca una idea musical clara, aunque deja espacio para la interpretación personal del cantante, a la que se refiere como “vueltinas”. Esa aportación del intérprete, señaló, es "importante para que cada versión tenga vida propia sin perder el sentido musical de la obra".

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Tras el estreno, Pixán reconoce que las primeras sensaciones son positivas, aunque prefiere ser prudente sobre el futuro de la pieza. “El estreno fue muy bien recibido, aunque había un ambiente muy favorable. Ahora habrá que ver cuál es su recorrido, porque todo lo nuevo necesita hacerse espacio”, concluyó expectante.