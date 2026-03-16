La Milagrosa: un colegio real, una educación cercana y pensada para el alumnado

En pleno centro de Oviedo, a pocos pasos del Parque San Francisco, el Teatro Campoamor o la calle Uría, se encuentra el Colegio La Milagrosa, un centro educativo concertado que apuesta por una educación cercana, real y adaptada a las necesidades de cada alumno. Un colegio con valores, con experiencia y con un equipo docente comprometido que trabaja cada día con profesionalidad para hacer que cada alumno se sienta acompañado y cuidado en su crecimiento personal y académico.

Más información La Milagrosa Oviedo o en Instagram @lamilagrosaoviedo.

En un momento en el que las familias buscan centros donde sus hijos se sientan acompañados y atendidos, La Milagrosa destaca por un enfoque claro: ser un colegio cercano, con los pies en la tierra y centrado en el bienestar y el aprendizaje de los niños.

Especialmente en Educación Infantil, el colegio ha desarrollado un proyecto educativo pensado para respetar los ritmos de los más pequeños y convertir el aprendizaje en una experiencia significativa.

Aprender explorando el mundo

Las aulas de Infantil funcionan como espacios dinámicos donde el aprendizaje se organiza mediante proyectos y rincones. Cada día los niños participan en la asamblea, disfrutan del juego libre, descubren la zona de lectura o realizan actividades en espacios de experimentación y trabajo.

Este modelo permite que los alumnos aprendan explorando, preguntando y descubriendo, mientras desarrollan su autonomía, creatividad y habilidades sociales.

El equipo docente acompaña este proceso respetando los tiempos de cada niño y creando un clima de seguridad y confianza fundamental en estas edades.

Por otro lado, uno de los aspectos que más destacan las familias del centro es el cuidado de los espacios educativos. En La Milagrosa cada entorno está pensado para favorecer el bienestar de los alumnos.

Alumnos de infantil y primaria con un trabajo de la prehistoria / Pablo Solares

El colegio cuenta con patios cubiertos y patios al aire libre, lo que permite que los niños siempre tengan su tiempo de recreo, incluso en los días de lluvia, algo especialmente valorado en una ciudad como Oviedo.

Además, existen patios tranquilos, pensados para aquellos alumnos que prefieren juegos más calmados o espacios de convivencia más relajados.

En Educación Infantil los niños disponen también de espacios propios adaptados a su edad, como un comedor exclusivo para Infantil y una zona destinada al descanso y la siesta, donde se genera un ambiente tranquilo que respeta los ritmos naturales de los más pequeños.

Otro de los espacios destacados es el aula sensorial, un entorno diseñado para trabajar la estimulación sensorial, la relajación y el desarrollo emocional. Este espacio está abierto a todo el alumnado de Infantil, integrándose en diferentes actividades educativas del día a día.

Atención personalizada desde el primer momento

La Milagrosa apuesta por una educación inclusiva y personalizada. Para ello cuenta con equipo de orientación propio, formado por dos orientadoras y especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y auxiliares educadores, que trabajan junto al profesorado para atender las necesidades de cada alumno.

El objetivo es que todos los niños encuentren en el colegio un entorno donde sentirse seguros, acompañados y capaces de desarrollar todo su potencial.

Otra parte importante es la participación de las familias. Algo que forma parte del proyecto educativo del centro. Durante el curso se organizan talleres en el aula, actividades como cocina o manualidades, así como propuestas específicas para niños de 2 a 3 años, como talleres sensoriales o cuentacuentos.

Además, el colegio promueve valores de solidaridad y compromiso social mediante iniciativas como la carrera solidaria, recogidas de alimentos o el día del bocata solidario.

Aprender dentro y fuera del aula

Las experiencias fuera del colegio también forman parte del aprendizaje. A lo largo del curso los alumnos realizan excursiones y actividades educativas, como visitas a la granja escuela, al acuario o a la Cuevina de Infiesto.

La ubicación del centro, en pleno centro de la ciudad, facilita además la participación en numerosas actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento, como la campaña de títeres o las visitas a la biblioteca municipal, visitar los diferentes museos, o incluso disfrutar de una divertida clase de Educación Física en el Parque San Francisco.

Además, La Milagrosa completa su oferta educativa con una amplia propuesta de actividades extraescolares, entre las que se encuentran robótica, inglés, música o predeporte.

El centro también ofrece servicios que facilitan la conciliación familiar, como madrugadores con o sin desayuno y comedor escolar con menús equilibrados adaptados a intolerancias.

Todo ello forma parte de un proyecto educativo que busca algo más que transmitir conocimientos: acompañar a cada niño en su crecimiento personal y académico.

Las familias que quieran conocer el centro podrán hacerlo durante las jornadas de puertas abiertas, donde podrán descubrir de cerca las instalaciones, la metodología y el equipo humano que da vida al colegio.