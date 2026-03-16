La nueva cancha deportiva de Oviedo que costará 1,7 millones de euros

Paso clave para la construcción de una cancha cubierta en la misma parcela en la que se están levantando las pistas de atletismo de Ciudad Naranco. La junta de gobierno dio el visto bueno al proyecto técnico, que en los próximos días saldrá a licitación por 1,7 millones de euros. De ellos, 1,4 millones corresponderán a las obras y los otros 300.000 euros se abonarán en concepto de IVA. La concejalía encargada de esta inversión es la de Infraestructuras, con Nacho Cuesta al frente, quien destaca que con este paso adelante «certificamos el compromiso de este equipo de gobierno, con su alcalde Alfredo Canteli a la cabeza, para la mejora de las instalaciones deportivas del barrio y suplimos una carencia que otros no atendieron, por más que ahora se coloquen cínicamente tras la pancarta».

Los miembros de la plataforma Activa Ciudad Naranco mostraron durante las últimas semanas su decepción por los usos que tendrá la parcela del antiguo SPA de Ciudad Naranco. Defienden que en las pistas cubiertas de atletismo «no figura ninguna sala ni espacio específico» para los residentes de la zona y quieren que se haga un polideportivo completo con piscinas cubiertas «que responda adecuadamente a las necesidades de los vecinos».

Cuesta se defiende argumentando que el equipo de gobierno «demuestra los compromisos con hechos». «Ya estamos ejecutando unas pistas de atletismo de primer nivel, que atraerán a la ciudad competiciones de gran envergadura con el consiguiente retorno económico para el barrio y de cuyos servicios podrán disfrutar también los vecinos». Además, la cancha estará finalizada este mismo año y será de uso exclusivo para los vecinos. De su diseño se encargó el estudio gijonés Sukunfuku.

De esta forma, la nueva instalación multideportiva se pondrá en funcionamiento en el año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte. Cuando todo esté finalizado, Prados de la Fuente habrá incrementado de forma considerable sus instalaciones, tras la apertura de un gran gimnasio privado donde en su día estuvo el campo de fútbol del colegio Loyola y donde la directiva ha construido unas nuevas instalaciones.

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La nueva pista atlética estará homologada para competiciones internacionales. Su construcción supondrá un desembolso de 24,6 millones de euros y es, junto al Palacio de los Deportes, la inversión municipal más importante de lo que va de siglo. Destaca que la pista tendrá siete calles, una cualidad que solo tiene actualmente Salamanca. Sin embargo, el proyecto ovetense supera al existente en la ciudad charra en otros aspectos, entre ellos su capacidad. Su aforo será de 2.000 espectadores, mientras que las de Ciudad Naranco podrán acoger hasta 3.000. Además, estará diseñada para albergar todas las disciplinas y todas las salas contarán con los últimos avances tecnológ