Nueve meses para conseguir la Capital Europea de la Cultura: un intenso trabajo mes a mes para un reconocimiento internacional

Un sprint de nueve meses para saber si Oviedo es elegida Capital Europea de la Cultura en 2031. Los tiempos para la preparación de toda la programación artística para lograr la distinción internacional son sumamente apretados. En diciembre se tomará la decisión sobre qué ciudad española se convertirá en la quinta que ostentará la distinción internacional. Es por ello que el equipo liderado por Rodolfo Sánchez trabaja ya a contrarreloj. El grupo de Whatsapp que mantiene con el resto de integrantes echa humo con la cantidad de ideas que se quieren plasmar en el nuevo libro que se presentará en octubre y que constará de cien páginas.

El primer documento enviado en diciembre tenía setenta páginas y ahora toca su reformulación. Muchas de las propuestas defendidas ante el jurado internacional se ampliarán, otras se dejarán y otras se harán antes del año de la Capitalidad. La «amabilidá» continuará siendo el eje conductor.

El equipo tiene muy claro cuáles son las debilidades del trabajo hecho hasta ahora. Convertirlas en fortalezas es uno de los retos en los que ya están trabajando. Sumamente importantes serán las conclusiones de los expertos tras la entrevista en Madrid. La previsión que maneja la presidenta del jurado, Tanja Mlaker, es que será publicado dentro de un mes a través de la página del Ministerio de Cultura y de las instituciones europeas. Será como un vademécum para los miembros de la Capitalidad. Todas las peticiones deberán ser atendidas para lograr la victoria final.

Mayo es uno de los meses más importantes para las instituciones comunitarias. El día 9 se celebra el Día de Europa. El equipo seguirá estos 31 días trabajando intensamente y llevando a cabo diferentes actividades. Uno de los objetivos es tener más en cuenta el sector cultural. Durante el proceso de elaboración de la primera fase, se mantuvieron reuniones con los artistas y sus conclusiones fueron recogidas en la documentación. El objetivo para esta segunda fase es que estén mucho más presentes en cada decisión que se tome. En consecuencia, aumentará el número de miembros del consejo de Capitalidad —son veintiocho personas— que seguirá reuniéndose este año para dar su punto de vista sobre todas las medidas que se lleven a cabo.

Otro de los hitos que se quiere conseguir es acercar los valores de la UE durante los meses que restan de este curso escolar y los primeros del siguiente. También se pondrá en marcha un proyecto basado en la memoria con los centros sociales. Las 55 instalaciones municipales repartidas a lo largo de la geografía carbayona son uno de los puntos fuertes de la candidatura. El buen estado de conservación de las instalaciones tanto urbanas como rurales, junto a las continuas actividades uniendo a diferentes generaciones, son un valor añadido que no tienen el resto de ciudades.

Además, el equipo de gobierno de Alfredo Canteli espera terminar el próximo año las obras de reforma y ampliación del centro social de Ventanielles. También se trabaja en la conversión del fallido mercado de La Corredoria en un espacio de encuentro para los residentes en el barrio más populoso de Oviedo.

No será lo único. Si la ciudad ha logrado el apoyo de todas las administraciones asturianas, la ayuda de los 227.268 habitantes será clave para lograr la Capitalidad, que supondrá un gran impacto económico. Oviedo ya ha demostrado que, yendo todos a una, es invencible.

Después del verano

El ritmo será frenético en otoño. Tras la entrega de la documentación en octubre, llegará noviembre con la visita de cuatro de los miembros del jurado internacional. La fecha del viaje aún está por cerrar. Los cuatro expertos llegarán una tarde y ese mismo día ya se encargarán de recorrer todos los escenarios seleccionados por el equipo. La mañana siguiente continuará la ruta y se irán a media tarde. Uno de los puntos buenos de Oviedo es que cuenta con el respaldo de toda la región. Los expertos internacionales ya se interesaron durante la entrevista por La Vega, la Casa de las Artes sobre el Palacio de los Niños, La Laboral (Gijón) y el Centro Niemeyer (Avilés).

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Después, llegará una nueva entrevista. Las previsiones del equipo carbayón son que también se celebre en la madrileña sede del Ministerio de Cultura. Antes de comer las uvas, Oviedo sabrá si es Capital Europea de la Cultura en 2031. De serlo, el concejo tendrá un lustro para organizar un año para la historia. Los diferentes estudios internacionales estiman que el retorno económico será millonario.