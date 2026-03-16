El nuevo aliado de los conductores en Oviedo: este es el sistema que estrenarán todos los semáforos con fotorrojo

El que avisa no es traidor. Esa es la máxima con la que Oviedo instalará en todos los semáforos con sistema de fotorrojo una cuenta atrás visible para los conductores. El Ayuntamiento ha comenzado a instalar nuevas pantallas que indican los segundos que faltan para que la señal luminosa cambie a rojo y obligue a detener el vehículo, que ya pueden verse funcionar en puntos como el acceso por la plaza de la Cruz Roja o la plaza de la Liberación. «Queremos dejar claro que no tenemos ningún afán recaudatorio», explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, sobre una medida actualmente en despliegue con la que el Consistorio pretende mejorar la seguridad vial y evitar frenazos bruscos o decisiones precipitadas en los cruces con mayor tráfico de la capital asturiana.

El sistema es idéntico al que se instaló en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, en el acceso a la ciudad por la plaza de Castilla. Allí los conductores que llegan desde la autovía disponen de treinta segundos de luz verde para incorporarse a la glorieta. Ese tiempo aparece en una pantalla situada sobre el semáforo y va descendiendo hasta llegar a cero y cerrar el paso.

La experiencia en ese punto demostró que la cuenta atrás ayudaba a anticipar la maniobra y reducía la incertidumbre de muchos conductores que aseguraban que el semáforo cambiaba de forma inesperada. Desde entonces, el fotorrojo de la plaza de Castilla dejó de ser el más temido de la ciudad y el número de siniestros por alcance en el interior de la rotonda cayó de manera considerable.

El mayor número de sanciones se ha concentrado desde entonces sobre todo en el acceso a Oviedo por la plaza de la Cruz Roja, donde se llegaron a imponer seis de cada diez de las cerca de 4.000 multas tramitadas por saltarse semáforos en rojo en el primer trimestre de 2025. Se trata de un cruce donde la cuenta atrás acaba de comenzar a funcionar. «Ahora está mucho más claro», explica Francisco Menéndez, un conductor que utiliza a diario esta entrada para acceder al centro de la ciudad. Otros usuarios de la vía coinciden en que disponer de unos segundos visibles permite decidir con más seguridad si conviene frenar o seguir la marcha.

El Ayuntamiento prevé extender este sistema «de forma inminente» a la glorieta de San Lázaro, el último fotorrojo en instalarse en Oviedo, activo desde enero de 2025, o la avenida de Santander. También empezará ya a funcionar en el cruce de la calle Adelantado de la Florida, completando la instalación de cuenta atrás en los seis semáforos con fotorrojo actuales..

Más seguridad

«Habrá menos multas y más seguridad», vaticina Prado, quien enmarca esta actuación dentro de las inversiones municipales destinadas a modernizar la red semafórica y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos en las calles de Oviedo cada día con mayor intensidad de tráfico urbano y metropolitano.

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La cuenta atrás pretende además reforzar el carácter disuasorio del sistema de cámaras, recordando al conductor que el paso en rojo tiene consecuencias económicas y también riesgos para la seguridad vial. Con la información visible de los segundos restantes, el Ayuntamiento confía en reducir errores de cálculo y mejorar la fluidez del tráfico en los accesos más transitados de la capital asturiana durante todo el año y especialmente en horas punta diarias habituales.