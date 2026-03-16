Oviedo refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con el apoyo de 80 entidades y más participación cultural

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 sigue sumando respaldos. Tras más de un año de trabajo institucional, el proyecto ha logrado implicar a administraciones públicas, entidades y empresas de toda Asturias. El Ayuntamiento —el alcalde directamente la mayor parte de las veces— ha contactado con distintos organismos para recabar su apoyo y ha invitado a instituciones y compañías a integrarse en el proyecto. La respuesta ha sido amplia y ochenta entidades ya forman parte del consejo institucional. El equipo que coordina la candidatura, liderado por Rodolfo Sánchez Farpón, prevé reunirlas próximamente para reforzar la implicación del sector privado en la segunda fase del proceso hacia la distinción europea.

Básico a lo largo de este año fue el trabajo del consejo de capitalidad, formado por representantes de los principales ayuntamientos asturianos, la Universidad de Oviedo, la Fundación Princesa de Asturias y otros miembros del sector cultural y económico asturiano. En total, veintiocho personas recibieron puntualmente información sobre los avances y decisiones que se fueron tomando para que diesen su punto de vista. Sin ir más lejos, fueron los primeros en conocer en mayo el lema «Puxa Europa! The future is now», que respaldaron y que fue presentado un mes después en un gran acto celebrado en la fábrica de La Vega. También conocieron en noviembre los avances de la candidatura antes de la presentación del libro en diciembre, que fue defendido el miércoles en Madrid.

Este importante papel asesor continuará a lo largo del año de trabajo que queda hasta conocer la ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2031. El objetivo es incrementar el número de participantes añadiendo a más artistas. El sector cultural será el gran protagonista de esta fase. Los expertos internacionales aconsejaron al Ayuntamiento que durante el primer año se centrasen en la elaboración de una sólida propuesta, para entrar a fondo en la programación una vez superado el primer corte. Este es el reto en el que trabajará el equipo hasta después del verano.

La Comisión Europea y el Ministerio de Cultura harán públicos en los próximos días el calendario final. La previsión es que en octubre se entregue el nuevo libro, que aumentará de setenta a cien páginas; cuatro miembros del jurado visitarán Oviedo en noviembre y en diciembre se conocerá la decisión final.

Los apretados plazos provocan que el equipo ya esté trabajando a fondo. Uno de los objetivos es aumentar el número de comisarios. Diez personas forman parte del equipo, pero el Ayuntamiento es consciente de que hay áreas que necesitan reforzarse y se apostará por perfiles asturianos. Buscan un especialista en participación ciudadana y otro en voluntariado.

Clave en este proceso de contratación seguirá siendo la labor de los funcionarios municipales, como expresó a este diario el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez. La ley de contratos hace que los procedimientos sean sumamente engorrosos. La labor de la Oficina Económica, Intervención, Dirección Jurídica, Contratación, Servicios Sociales, Centros Sociales, Seguridad Ciudadana y los secretarios municipales ha sido básica para que todo salga a pedir de boca en tan poco tiempo, señalan desde la candidatura.

El esfuerzo de todos es básico para lograr el objetivo final. Oviedo continuará apostando por la «amabilidá» como hilo conductor de la candidatura, entendida como una forma de conciliar generaciones y de afrontar las carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa puede encarar la crisis que amenaza al proyecto comunitario. El objetivo es liderar una reflexión desde la capital asturiana para el resto de Europa en un momento de dudas.

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Se trata de una candidatura de hechos, de debate, de puesta en común y confrontación de ideas. También de instalaciones, que las habrá nuevas en la ciudad, pero que son solo un acompañamiento a la carga ideológica que lleva el título de Capital Europea de la Cultura. La Casa de las Artes y La Vega saldrán adelante igualmente, con o sin título europeo, por eso caminan por senderos presupuestarios diferentes a los de las actividades.